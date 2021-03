Este domingo, la ministra de Industria, Comercio, y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido en el programa Liarla Pardo que actualmente la movilidad internacional es muy baja y que considera que la llegada de turistas de la Unión Europea "no es un elemento de riesgo". Estas palabras las ha pronunciado tras ser preguntada sobre los cierres perimetrales que hay previstos para Semana Santa.

"El debate no es ni blanco ni negro. La realidad es que la movilidad con nuestros países de la Unión Europea es muy baja. Los datos que podéis ver de vuelos diarios, hablamos de que apenas se ha recuperado un 10% de la movilidad (...) Además son personas que vienen con PCR porque la movilidad que estamos recibiendo viene prácticamente toda por avión. De hecho, tanto Canarias como Baleares están abiertos porque como sabéis es obligatorio para entrar en Canarias y Baleares la PCR. Algo distinto es la península, en la península no podemos garantizar esos elementos de seguridad. Es muy difícil parar todo el mundo y que acredite que tiene una PCR negativa. Es por eso, por la complicación de diseñar una operativa que sea similar para los países de nuestro entorno que para no residentes, bueno pues se ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que la movilidad con nuestros países europeos es prácticamente inexistente", respondía la ministra en el programa.

La llegada de turistas extranjeros a España esta Semana Santa está generando cierto malestar entre algunos sectores de la población, ya que existe el miedo a que vuelvan a subir los contagios por coronavirus. Además, en varios territorios de Europa se vuelven a incrementar el número de casos por las variantes de coronavirus y la Organización Mundial de la Salud está alertando de la necesidad de no relajar las medidas para evitar una cuarta ola.

No obstante, tal y como se esperaba, Canarias y Baleares quedan fuera de las restricciones de movimientos en Semana Santa, pero solo para llegadas internacionales, por lo que no estarán permitidas las entradas por razón de turismo nacional.

Ante esta situación, España mira con atención lo que está ocurriendo en otros países europeos y varios expertos y epidemiólogos avisan de que más tarde o más temprano puede llegar la cuarta ola a nuestro país. Precisamente por esto, Alemania revisará este lunes el permiso para viajar a las islas por turismo.

Por ese motivo, las palabras de la ministra Maroto no han gustado a los usuarios que han cargado fuertemente contra ella.

Que un francés vomite en la puerta del bar. ✔ Poder desplazarte 150 km para ver a la yaya en un parque. ❌ — Misifú (@menganita79) March 21, 2021

Alemanes y franceses confinados en sus lugares de origen por incidencias al alza que vienen aquí sobre todo para fiestas, salir y beber (sin mascarilla) no son elemento de riesgo. Pero tú no puedes ir a tu casa del pueblo o segunda residencia. — BatallaCívica (@politicaymore) March 21, 2021

No, todos sabemos que son seres de amor y luz y que a ellos no les afecta el coronavirus... ????‍♀️????‍♀️????‍♀️ — Violet ???? ❤️???????? (@Nan_violet) March 22, 2021

Ya, pero yo ver a mi novia que ya es inmune y vive a una hora en coche si es riesgo, por vivir en otra provincia... — Depi Poxi Viera (@govilo) March 21, 2021

O sea que los estudiantes no podemos volver a nuestras casas en semana santa pero sí pueden entrar miles de franceses a emborracharse? Dejad de reiros de nosotros por favor https://t.co/emID3DMhXj — Properly Vaccinated Xexu (@xexu_fernandez) March 22, 2021

Esto es una auténtica vergüenza. No hay disculpa alguna. https://t.co/EIa0VBNHwn — Raúl Martínez (@raulmtt) March 21, 2021

Un año y cuatro meses sin abrazar a mis hermanos, pero eh. https://t.co/Cd6aM6JmLE — Nieves Gamonal (@surrealitybytes) March 21, 2021