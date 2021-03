Telecinco ha decidido prescindir de Antonio David Flores como colaborador tras la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. En esta serie documental, emitida este domingo, Rocío Carrasco relataba cómo ha sido víctima de violencia machista durante más de 25 años por parte de su exmarido Antonio David Flores. La presentadora explicó que sufrió agresiones físicas como tirones de pelo y golpes con la cabeza en una mesa.

Ahora, tan solo unas horas después de la emisión, la cadena ha decidido dejar de contar con Antonio David Flores. De hecho, Sálvame ha anunciado el cese de la vinculación laboral de Antonio David con el programa y la productora, explicando que Mediaset hace extensiva esta medida al resto de programas del grupo.

Las reacciones al despido de Antonio David no se han hecho esperar y muchos tuiteros han recordado que el programa en el que Rocío Carrasco hablaba sobre la violencia que había sufrido no era en directo, por lo que su exmarido seguía estando contratado tras la grabación del mismo.

De hecho, tal y como publicaban hoy en La Vanguardia, las negociaciones para grabar esta serie documental habrían comenzado hace un año y desde hacía meses se comentaba en los pasillos de Mediaset que algo se estaba grabando, aunque algunos trabajadores no conocían lo que se estaba preparando.

Es vergonzoso lo de #Telecinco #Salvamediario y echan a Antonio David Flores hoy x los testimonios de #rociocarrasco pero esto lleva grabado no se cuánto tiempo xq ahora y no antes?? Y luego van de defensores de la mujer y solo se mueven x el dinero

Le despiden un día después de la emisión de un programa que empezaron a grabar hace 7 meses. O sea, desde hace 7 meses sabían lo que Roció Carrasco iba a contar y no tuvieron problema en mantener en nómina a su ex marido. Lo de Telecinco es de una desvergüenza colosal. https://t.co/f3Kp1YbbVD

No estoy de acuerdo. A mí ella no me da asco todo lo contrario, empatizo como mujer y madre.

Me da asco tele5 que teniendo este programa grabado desde hace meses ha mantenido en platilla a un supuesto maltratador, hasta hoy que le han dado bola.

