El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no se ha caracterizado por realizar una oposición directa y frontal a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. Muchos han criticado su pasividad y falta de emoción en sus intervenciones. Ahora, el candidato socialista parece que "ha despertado" para proponer un Ejecutivo alternativo —se desconoce si de izquierdas— con Ciudadanos y Más Madrid. El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas, un tipo que dice ser soso, serio y formal, ha asegurado que no formará Gobierno en la comunidad con Pablo Iglesias, al que ha calificado de "extremista y radical".

Gabilondo durante una entrevista en Al Rojo Vivo, en La Sexta, fue preguntado sobre cuáles son sus preferencias a la hora de pactar. "Con Ciudadanos y Más Madrid", señaló el líder socialista. "¿Dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en un Gobierno presidido por usted?", le preguntó Antonio García Ferreras a Gabilondo. "Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno", respondió el candidato.

De hecho, considera que "Ciudadanos es decisivo" y que debe sumarse a un proceso de "progreso y transformación". Además, Gabilondo ya ha explicado que no va a tocar la fiscalidad, tampoco para aumentar los impuestos a los más ricos, en la línea del Partido Popular.

Madre mía Gabilondo... No hay más preguntas, señoría. pic.twitter.com/QWxKGmeRyo — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) March 22, 2021

Las palabras del representante del PSOE han despertado la estupefacción de muchos usuarios de Twitter, ilusionados por una futura y posible unión de la izquierda que parece que Gabilondo no quiere que se produzca al priorizar a Ciudadanos y no a Podemos. Es decir, siguiendo la tradición del PSOE hasta que no le quedó más remedio.

Gabilondo dice que no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno y sin embargo lleva toda la pandemia durmiendo a pierna suelta con Ayuso gobernando. — Ivanjode (@Ivanjode) March 22, 2021

Dice Gabilondo que no podría dormir por las noches con Iglesias en su gobierno. Tras casi dos años con Díaz Ayuso de presidenta, se ha despertado para decir esto. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) March 22, 2021

Gabilondo se despierta para que no gobierne la izquierda. pic.twitter.com/9AerooyjSZ — ???? Vuthy ????✊???? (@vuthy1Iiving) March 22, 2021

Vaya elegancia. Pablo Iglesias está a años luz del resto de los políticos de este país.

Podrá gustarte mucho, poco o nada. Pero hoy ha demostrado una clase infinita.

Qué desastre de izquierda madrileña con un Gabilondo que hoy ha patinado y un Más Madrid preocupado más por UP. — Roberto Sotomayor ????????????????️‍???????????? (@SuperRoStar) March 22, 2021

Cuando Gabilondo dice que no pactaría con Iglesias, yo no descartaría que se refiera a Gerardo Iglesias. — George Kaplan (@GeorgeKplan) March 22, 2021

Aguado llamó extremista de izquierda radical a Gabilondo en las pasadas elecciones. Y todos indignados.

Gabilondo llama extremista a Iglesias en esta precampaña electoral y los socialistas mudos. La política llevada al fango. — Roberto Sotomayor ????????????????️‍???????????? (@SuperRoStar) March 22, 2021

En política cuántica, Ángel Gabilondo puede querer encabezar un gobierno de izquierdas al mismo tiempo que pacta con Ciudadanos y veta a Pablo Iglesias. Es la conocida Paradoja de Gabilöndinger. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 23, 2021