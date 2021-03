"Evidentemente no soy el único Javier que aparece en esos papeles ni el único del PP". Es la respuesta del exsecretario general del PP, Javier Arenas, cuando le preguntan por las anotaciones de Luis Bárcenas sobre pagos con los acrónimos de "Javier Are", "J.A.", "J.AR" o "Arenas". Cuando creíamos que el tremendo misterio de M. Rajoy ya estaba resuelto, nos llega otro...

Arenas: "Evidentemente no soy el único Javier que aparece en esos papeles ni el único del PP. Yo no he recibido ninguna cantidad y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda". Además, comenta que no recuerda que el señor Bárcenas le hablase nunca de una caja B. pic.twitter.com/nLe0LRlIwz

— Público (@publico_es) March 23, 2021