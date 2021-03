El meme del rótulo de RTVE sobre Rajoy que todos hubieran deseado que fuera real

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, declaró ayer, miércoles, a través de videoconferencia ante la Audiencia Nacional por el juicio a la caja B del PP. Durante toda la tarde circuló por Twitter un rótulo de RTVE, presuntamente emitido durante el telediario de TVE, en el que se podía leer: "Testifica M. Rajoy". Al fin, la verdad revelada, pensaron muchos. El presunto rótulo se viralizó rápidamente, sobre todo en estos tiempos en que ser rotulista en TVE se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Pero decimos "presunto" porque el rótulo no era real. Era un meme. Así lo reconoció el propio autor (del meme).

Esto es un meme que he hecho y lo está copiando y tuiteando todo el mundo como si fuera verdadero ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ https://t.co/1K3elnRueI

La cuestión es que, como ya llueve sobre mojado después de lo que pasó con el rótulo sobre la princesa Leonor, hubo muchos tuiteros que se lo creyeron, entre ellos una tuitera muy querida en Tremending como es @protestona1.

Protestona no fue la única que se creyó lo del rótulo.

Y eso que era fácil darse cuenta de fake, ahora que TVE acaba de cambiar el grafismo de sus programas informativos:

Corre esta foto con un rótulo del telediario de TVE que pone M. Rajoy. He de decir que es falsa o como poco es de hace tiempo ya, aunque lo del falsa me parece más acertado. La rotulación que usa televisión Española en su teledirio desde hace unos meses es la de la segunda foto pic.twitter.com/b2E2ixaGFR

Como le dijo acertadamente una tuitera al autor del meme:

???????????????? ¡La que has liado! pic.twitter.com/yk9XyTtleU

Pero muchos hubieran deseado que el rótulo hubiera sido real.

Que pena que no sea cierto ese rótulo,esa imagen. TVE y el telediario ya no rotulan así,rotulan como la foto que pongo del telediario de hoy. Si que me hubiera gustado que sea real,pero desde la izquierda deberíamos comprobar las cosas primero y luego difundirlas o creamos bulos pic.twitter.com/gemchZbo49

