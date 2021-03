Las mejores 'cantadas' de Toni Cantó antes de llegar al PP: bulos, meteduras de pata y ataques a la izquierda

Ya es oficial: Toni Cantó ha fichado por el PP de Madrid y formará parte de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso como independiente. El actor metido a político vuelve a demostrar que tiene siete vidas: ha pasado de UPyD a Ciudadanos y de ahí al PP casi sin inmutarse, como si de un inesperado giro de guion se tratase. El problema es que a Cantó se le veía venir desde que hace unos días anunciara su salida de Ciudadanos. Desde entonces ha estado muy activo atacando a diestro y siniestro a la izquierda y alabando a Isabel Díaz Ayuso en Twitter. Ahora sabemos que estaba haciendo un casting y, por lo visto, lo ha superado.

Me he reunido con el equipo de @IdiazAyuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de @pablocasado_ en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 24, 2021

Como dice un tuitero, Cantó ya lleva más partidos que Hazard, el futbolista del Real Madrid.

Toni Canto ya lleva más partidos en España que Eden Hazard — JJ Vaquero (@VaqueroEH) March 24, 2021

Ahora que Toni Cantó vuelve a cambiar de aires, es un buen momento para recordar algunos de sus mejores éxitos fuera de la pantalla. Cantó es uno de los personajes preferidos de Tremending, uno de esos que habría que inventar si no existiera. Ha dado muchísimo juego a esta sección sobre todo cuando daba pábulo a cualquier bulo por absurdo que fuera, sin comprobar ni nada. Entre bulos que se ha tragado, declaraciones salidas de tono, meteduras de pata y ataques indiscriminados a todo lo que huela mínimamente a izquierda, la vida política de Cantó da para una largometraje. Sus cantadas, sobre todo en Twitter, son legendarias desde hace ya muchos años. Aquí haremos un breve resumen de sus mejores momentos y aún así nos quedaremos cortos.

¿Por dónde empezar? Es que hay para todos los gustos. Su especialidad es difundir bulos a través de Twitter, eso ha sido recurrente a lo largo de su trayectoria. Antes de ayer, por ejemplo, difundió uno que aseguraba que Más Madrid iba a cerrar el hospital Isabel Zendal si llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La izquierda prometiendo cerrar hospitales públicos en Madrid. https://t.co/W0T73DoMvA — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 23, 2021

¿Ven? El tuit citado por Cantó ya ni siquiera existe.

Otra de sus especialidades son las meteduras de pata y los zasca que se ha llevado. Aquí hay una buena colección. En 2016 Gorka Otxoa le dio un buen zasca a cuenta de ETA, uno de sus anatemas; en 2017 fue Mónica Oltra la que dejó poco menos que sin palabras por la construcción de un colegio; épico fue también el momento en que los tuiteros le tuvieron que recordar un par de detalles sobre el poeta Miguel Hernández y de paso sobre la historia de España (que hay cosas que algunos se empeñan en olvidar); más recientemente, nuestra compañera Alicia Gutiérrez también le dio un buen mandoble dialéctico cuando el actor condenó de forma rotunda el reciente asalto al capitolio en Washington, aunque no dudó en recordar y compararlo con los rodea al Congreso que se produjeron en España en el año 2012 y se los achacó a Podemos. Nuestra compañera tuvo que recordarle que entonces Podemos no existía. Hay más: no duden en buscar en Google "zasca Toni Cantó" y le aparecerán unos cuantos. Aquí va uno de aperitivo.

Cómo destrozar a Toni Cantó y su equidistancia. Dentro vídeo ▶️ pic.twitter.com/aZU74t9KDP — César Gallardo Álvarez (@CsarGallardolv1) January 7, 2021

Cantó también se caracteriza por sus ataques a la izquierda, a veces indiscriminados, todo hay que decirlo. Sirva de ejemplo cuando hace algo más de un mes se burló gratuitamente de un manifestante herido durante las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. También son constantes sus ataques el feminismo y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sirva como resumen de su izquierdofobia el tuit que tiene fijado en su cuenta de Twitter: debe estar muy orgulloso de esa intervención en Les Corts Valencianes. Le retrata.

He preguntado al tripartito por qué defienden un rap de Pablo Hasél y castigan un poema a Irene Montero. Por qué se puede escrachear a Rita Barberá y no a Mónica Oltra He recordado a Pasolini. Entre los manifestantes y la policía se puso del lado de los trabajadores: la policía pic.twitter.com/ix1eMVlSZc — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 25, 2021

En fin, que hay ejemplos para parar un carro. No sabemos qué será de Toni Cantó en el futuro, imaginamos que seguirá haciendo de las suyas. Como dice un tuitero, quizás lo único que nos queda por saber es qué partido hundirá Toni Cantó en el futuro.