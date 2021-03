Por fin, este lunes el buque Ever Given (de la compañía Evergreen Marine) fue desencallado tras casi una semana de bloqueo del Canal de Suez, que generó un embotellamiento en esta vía marítima, una de las más transitadas del mundo y por la que pasa el 10% del comercio mundial.

El impacto de este suceso en el transporte marítimo global ha hecho que todo el mundo haya estado pendiente de su resolución, y por supuesto han salido cientos de memes. Sobre todo después de ver la curiosa trayectoria que siguió antes de atascarse:

Pero en las últimas horas también ha aparecido una curiosa imagen, que en este caso no se trata de un meme:

En la autopista Changshen de China, un camión con un contenedor se ha cruzado IGUAL que el buque del Canal de Suez. Y lo curioso es que pertenece a la MISMA compañía: Evergreen.

Casualidades de la vida. pic.twitter.com/zSfx42vyaA — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) March 27, 2021

Efectivamente: se trata de un camión con un contenedor con las palabras Evergreen, cruzado en medio de una autopista china cortando el tráfico. El caprichoso destino, reproduciendo en tierra lo que había pasado ya en el mar...

Aunque al principio se dudaba de si la imagen era cierta, los medios locales de China lo han dado por cierto y la web Snopes, especializada en cazar bulos también confirma la veracidad de la imagen. Corresponde a una autopista a la altura de Nanjing (Jiangsu).

Para ser justos, todo parece indicar que se trata de un contenedor de la compañía (y probablemente habrá miles de contenedores de Evergreen por todo el mundo), pero que el camión que lo movía no es de ellos. Según el diario China Times, la empresa taiwanesa ha asegurado que no se ocupan del transporte terrestre en la China continental, por lo que el camión no tiene nada que ver con el buque.

La imagen, eso sí, ha generado decenas de comentarios en las redes, muchos de ellos irónicos:

Hay una señora delante de mí, por la acera, que debe ser de Evergreen. — 〽️i ©️uenta ♈e™ (@micuentave) March 29, 2021

Espero que Evergreen no tenga una autoescuela ???? — Juan (@soyjacg2) March 29, 2021

Es una broma? ????‍♂️????‍♂️ — TheChocobol (@Thechocobol) March 29, 2021

¿ tienen aviones? — SPIROU (@SPIROU78608283) March 29, 2021

Que casualidad. — Christian (@Christi77235997) March 29, 2021

¡¡¡Camión de Evergreen

queda atravesado en / El camionero

carretera China

provocando atasco!!! pic.twitter.com/ea33NYw7VJ — Roberto Martín (@robbhaifisch) March 29, 2021

Empiezo a pensar que Evergreen es la Némesis de Desatranques Jaén. pic.twitter.com/uRevTB5JJy — David (@Mister_Air) March 29, 2021

Y no solo por mar.... ahora por tierra:

Container de Evergreen provoca un gran trancón en China. pic.twitter.com/aLeeCbcPwo — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) March 28, 2021

No te compres un consolador que ponga evergreen, por lo que pueda pasar pic.twitter.com/EQnCNanCxO — ???????????????? ????????ñ???? ???????????????????????????? (@greta_lo) March 29, 2021

Si algo he sacado en claro en estos días, es que Evergreen solo quiere ver el mundo arder. pic.twitter.com/5SKEj2CVbS — Javier™️???? ???????? (@jaberpo) March 29, 2021

- ¿Cómo dices que se llama el perro? - Evergreen pic.twitter.com/B07Mnostu9 — ???????????????????????????? ???????????????? (@winston_lobo) March 29, 2021

