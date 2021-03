El Sindicato de Manteros de Barcelona critica a RTVE por vincularles con el yihadismo en la serie 'Servir y proteger'

El Sindicato de Manteros de Barcelona ha publicado en su cuenta de Twitter un hilo muy crítico con Televisión Española, más concretamente con la serie Servir y Proteger, que se se emite de lunes a viernes por la tarde en La 1, por vincular, "con muy mala intención" afirma, a los manteros con el yihadismo.

Este es un primer tuit de un hilo que surge tras la emisión de un episodio en el que una agente de Policía interroga a un supuesto mantero, quien afirma que el dinero de la manta sirve para financiar la yihad.

"Esta afirmación, absolutamente falsa, contribuye a crear una imagen violenta y fanática de las personas que nos vemos obligadas a sobrevivir de la venta ambulante por culpa de la Ley de Extranjería del Estado español, que nos prohíbe trabajar de forma legal", responde el Sindicato de Manteros de Barcelona en el segundo tuit del hilo.

El resto del hilo tampoco tiene desperdicio: tras subrayar que "no solamente no tenemos nada que ver con la yihad, sino que estamos hartos de explicar que no hay nadie que mande por encima de nosotros", el sindicato explica qué es lo que hacen y cómo trabajan los manteros a la espera de papeles.

El Sindicato de Manteros de Barcelona también aprovecha el hilo para recordar algo básico: "La televisión pública de este país debe difundir informaciones veraces sobre sus ciudadanos y ayudar a no fomentar el odio, la violencia y el racismo".

También saca a relucir el Sindicato de Manteros el manual de estilo donde se dice textualmente. "RTVE debe evitar la superficialidad y ls visiones estereotipadas cuando se aborden asuntos referidos a inmigración, racismo y xenofobia. Los profesionales de RTVE deben adoptar una actitud responsable y activa en el fomento de la convivencia y la promoción de valores éticos".

El Sindicato de Manteros de Barcelona concluye su hilo haciendo un llamamiento a erradicar este tipo de situaciones y de clichés de la televisión pública e insta a RTVE a pedir disculpas.