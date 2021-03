Rocío Monasterio se hace la sueca en Telecinco ante el zasca de Pedro Piqueras

Dice el refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid, demostró la veracidad del dicho durante una entrevista con el periodista Pedro Piqueras en Telecinco. El presentador de los informativos desmontó con argumentos el discurso de la política ultraderechista, pero esta, sin embargo, hizo oídos sordos o se hizo la sueca, dicho en lenguaje más coloquial, e hizo como si no pasara nada.

Todo ocurrió cuando Piqueras le preguntó a Monasterio por las restricciones en Semana Santa por la pandemia, restricciones que Vox ha criticado con dureza. Monasterio reclamaba que los españoles se pudieran mover libremente cuando Piqueras le puntualizó: "De todas formas, parece que también hay que controlar, o se debería de controlar o no debería ser de esa manera, la salida masiva desde Madrid porque son muchas personas, miles y miles de personas, que se dirigen a Valencia. Y, en ese sentido, mientras haya esta acumulación de casos en Madrid es muy difícil que Valencia y otras comunidades abran las puertas, ¿no?".

A lo que Monasterio respondió: "Eso tendría sentido si la incidencia de Madrid fuera cinco veces superior a la incidencia de otras comunidades autónomas". "En el caso de Valencia sí", puntualizó Piqueras dejando a Monasterio con las vergüenzas al aire. Eso, sin embargo, no impidió que la dirigente de Vox siguiera con su dicurso, sin alterar ni una coma.

Se lo hemos contado, pero será siempre será mejor que lo vean. Este es el momento:

Este ha sido el momento. pic.twitter.com/roxqgAVj3J — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) March 29, 2021

Como podrán suponer, la legión tuitera ha reaccionado al zasca de Piqueras.

Otro de los zascas gigantes de la campaña electoral que no sacará 'Mejores fachas'... o sí, para disimular, porque ha sido muy bestia la ostia que le ha dado Piqueras a Monasterio. — Peregrin Sun (@DesvariosdeMono) March 29, 2021

Sordera selectiva... — Always Saki (@Hura_Jinn) March 29, 2021

Alguien desmonta el discurso de un@ de Vox (cualquiera que sepa sumar dos más dos lo puede hacer). No importa cuándo leas esto. — 1977 (@1970y7) March 29, 2021

Es lo q tiene llevar el discurso escrito!! Te lo cambian y no puedes salirte de la línea — Mercedes (@mercedescloilde) March 29, 2021

????????????????La táctica número uno de VOX,hacerse los locos. — Dingo (@Dingo77610042) March 29, 2021