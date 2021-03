Este martes, un nuevo vídeo machista se ha hecho viral por las impactantes imágenes que mostraba. Aunque es del año 2013, la tuitera y expolicía Sonia Vivas lo ha compartido en su cuenta de Twitter para demostrar el machismo que han soportado muchas mujeres en algunos campeonatos. En el vídeo en cuestión, se ve cómo el piloto de motociclismo, Shane Byrne, decide que, para celebrar su triunfo en el Campeonato de British Superbike, la mejor opción es descorchar una botella de champán, agitarla y meterle el chorro por debajo de la falda a una de las azafatas. En ese momento, la joven se queda paralizada y sin saber cómo actuar. No obstante, intenta disimular agarrándose a su compañera mientras él disfruta de su celebración.

"Diversión y burla somos para el patriarcado...", ha sentenciado Vivas en el tuit que cuenta ya con más de 4.000 me gusta.

En los comentarios, una tuitera ha preguntado los motivos por los que la organización no hizo nada al respecto. Además, han increpado al piloto mencionándole en los comentarios para que dé las explicaciones pertinentes, aunque todavía no se ha pronunciado.

"Ganas de vomitar y de llorar", ha comentado otra tuitera al ver el vídeo. "Es increíble la libertad que tienen los deportistas para hacer este tipo de cosas y lo triste que es que la chica no pueda hacer nada porque es ella la que sale perjudicada", comenta otro.

Está claro que aunque este vídeo tenga unos años, día tras día siguen sucediendo este tipo de actuaciones machistas que vejan a las mujeres por el simple hecho de serlo. "Esta chica no ha aceptado en ningún momento que le echen champagne en el coño a presión. Lo he visto y me ha dolido: es alcohol", ha publicado una usuaria.

Las redes están plagadas de comentarios condenando la actitud del piloto y muchos se preguntan si Shane Byrne dará algún tipo de explicación.

@67Shakey how would you justify this? Do you (and your giggling colleague) consider this normal? As a woman, I'm very offended by this video. https://t.co/Y3AkvFTtGY

— InkStrawberry (@InkStrawberry) March 31, 2021