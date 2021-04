Final de la Copa del Rey en dos días, emoción a raudales en Bilbao y una afición despidiendo a la expedición rojiblanca que partía este jueves hacia Sevilla. Pero también aglomeraciones de aficionados en los alrededores de Lezama, entre gritos y sin respetar distancias de seguridad pese a los llamamientos de las autoridades. Unas imágenes que han recogido los medios de comunicación y los propios aficionados en las redes sociales:

Aunque es cierto que también también se pudo ver a muchos aficionados celebrando emocionados pero respetando las distancias, algo que el propio Athletic Club ha pedido expresamente:

Las imágenes han generado decenas de críticas en las redes:

Defendeis lo indefendible y no sois capaces de admitirlo, si lo que se ha hecho hoy en Lezama lo hace cualquier otro se critica

Yo soy de Bilbao y no he ido a Lezama, y si no hubiese el puto virus de mierda hubiese ido de cabeza

— Txitxingurri (@Inigoo_25) April 1, 2021