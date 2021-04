La Generalitat Valenciana ha propuesto una multa de 2.700 euros para Marcelo Vieira y su familia por saltarse el cierre perimetral. El futbolista del Real Madrid publicó una foto en su cuenta de Instagram en la playa de La Malvarrosa junto a su pareja y sus hijos, todos ellos sin mascarilla. Se habrían saltado las restricciones se movilidad por la pandemia de coronavirus al salir de Madrid.

Según han informado a EFE, desde la Conselleria de Justicia proponen una sanción de 600 euros para cada uno de los miembros de la familia y se propone otra sanción de 100 euros para tres de ellos por no llevar mascarilla, ya que uno de los hijos del jugador no estaría obligado a llevarla por edad.

Una multa que ha llamado mucho la atención en las redes:

A Marcelo lo multan con 2.700€. Lo he calculado y, sin contar lo que gana en publicidad, es lo que gana en 1h 59m 30s. En Finlandia las multas son proporcionales a la renta. Un exceso de velocidad = 12 días de tu salario. Marcelo hubiera pagado 385.000€ ¿Abrimos el debate aquí? pic.twitter.com/vAwhwPFC32

He hecho el cálculo contando que lo que gana al mes se divide en 30 días, en vez de solo laborales, y no entra lo que gana en publicidad, que no será poco. O sea que la multa sería mucho más alta.

— Economista Cabreado (@EconoCabreado) April 1, 2021