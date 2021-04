"Hemos corregido el comunicado de la actual consejera de Educación y Cultura de la R. Murcia @campuzano_mabel. Sentimos comunicarle que no aprueba". Este es el tuit publicado este fin de semana por el movimiento Docentes Unidos. El grupo de profesores analiza la ortografía de un comunicado de María Isabel Campuzano, en el que la diputada expulsada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia aboga por el veto parental y carga contra el Gobierno central.

Hemos corregido el comunicado de la actual Consejera de Educación y Cultura de la R. Murcia @campuzano_mabel sentimos comunicarle que no aprueba. @el_pais @diariolaopinion @laverdad_es @publico_es @elmundoes @El_Intermedio @LopezMirasF #ConsejeríaDeIncultura #QuéNivelMabel pic.twitter.com/EMs5ookATb

Un tuit que ha suscitado innumerables reacciones en las redes:

Me moriría de vergüenza; si a mí me hacen esto mañana no salgo de casa. pic.twitter.com/fJIGNxBajs

