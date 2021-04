El programa presentado y dirigido por Jordi Évole en La Sexta, 'Lo de Évole', regresa el próximo domingo con una polémica entrevista al cantante y negacionista de la pandemia de la covid-19 Miguel Bosé, pues ha promovido teorías sin contrastar y movimientos conspirativos basados en meras especulaciones sobre el coronavirus, además, desde una posición en la que tiene mucha repercusión y consigue a llegar a millones de personas. Entre ellas, promovió una concentración en contra del uso de la mascarilla.

La ingeniosa promoción que ha lanzado el espacio televisivo ha sido objeto de alabanzas por parte de muchos usuarios de Twitter. El avance presenta a Évole y a Bosé sin decir ni una sola palabra, solo se combinan sonidos producidos por sus gestos y reacciones corporales durante la entrevista.

En otra de las promociones de la entrevista, sí se puede escuchar a Bosé hablando no solo sobre la pandemia de coronavirus, también de cómo ha sido su vida durante estos últimos años. "He tenido años salvajes: drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije: 'se acabó'", le explica el famoso cantante a Évole.

No obstante, las palabras más destacadas del avance son en las que se refiere a su madre, Lucía Bosé, que falleció en marzo del año pasado. "Tu madre tenía coronavirus", le comenta el periodista a Bosé. "Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya", responde rotundamente el artista.

Este domingo no hay programa. Pero el que viene...

Miguel y Bosé.

En Twitter, multitud de usuarios han reaccionado al avance del programa; en muchos casos, con sentimientos encontrados sobre el artista.

