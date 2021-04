El cuadro con el retrato del exministro de Justicia Rafael Catalá ya cuelga desde este martes en el Ministerio. Pintado por el artista Gerardo Pita, la obra ha costado 14.995 euros más IVA. El propio Catalá acudió este martes al acto de colocación y los fotógrafos inmortalizaron el momento.

Al margen del debate sobre el coste del cuadro, siempre polémico cuando se trata de políticos, la imagen del exministro viendo el cuadro ha sido irresistible para los tuiteros que se han marcado una buena ronda de memes:



- pues este sería el cuadro, ministro. - pero... no está acabado no? y el traje? - aquí tiene unos plastidecor, píntelo a su gusto. pic.twitter.com/GmzvJQv84b

- pues ya estaría su cuadro, ministro. - vaya, no es lo que esperaba. - verá, hubo que cambiar de pintor a medio hacer y ya no había presupuesto... menos mal que el primero empezó por la cara... - pues pa esto hubiera preferido que no, la verdad. pic.twitter.com/Y4SZynWmHx

El cuadro del ministro Catalá es éste, qye como podéis ver tampoco dista mucho... y 15mil lereles ha costado, vaya tela... en cualquier caso reconozco que me representa muchísimo: suelo empezar muy bien, luego me relajo y cuando me doy cuenta ya me ha cogido el toro... pic.twitter.com/SP75ewKvxn

— caca de vaca (@absurddheces) April 7, 2021