"Y vamos a bajar de este atril y vamos a caminar los escasos metros que nos separan de quienes están cometiendo un delito electoral". Son las palabras del líder ultraderechista Santiago Abascal con la que comenzaron los altercados de este miércoles en el barrio madrileño de Vallecas. Hasta ese momento, el anuncio del acto de Vox en el barrio obrero había dejado pancartas, gritos, cánticos y tensión, como cuentan las crónicas de la jornada.

Tras esas palabras, el líder ultra y varios dirigentes se dirigieron hacia los manifestantes y ahí comenzó todo: los enfrentamientos, las cargas...

El momento ha sido comentado por muchos usuarios de las redes sociales:

Como Vallecas no le da la foto que necesita, Abascal provoca un altercado al bajarse de la tribuna y encararse con los vecinos que le increpan.

Abascal no va a Vallecas a buscar el voto de sus vecinos. Sabe que ahí su partido es marginal. Abascal va a Vallecas a instrumentalizar y rentabilizar las imágenes de las protestas (que sabe que se van a producir). Esas imágenes le ayudan a captar votantes de barrios derechistas

Me dicen q cuando Abascal se bajó del escenario para encararse a los vecinos, no se dirigió a cualquier sitio, sino justo donde estaban los Bukaneros.

No dan puntada sin hilo.

Hay que reconocer que lo de Vallecas ha sido un éxito propagandístico para V????Xpic.twitter.com/aFTgE4EmOt

