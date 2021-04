Llegó el viernes. ¡Venga, que no decaiga!

Que no he empezado el Viernes muy animado por el atasco y la lluvia ... vamos a por el, cohone!!! ???????????? pic.twitter.com/WKx3xSus4l — BAINK - El Regreso (@SuperbainK_2) April 9, 2021

Noticia de última hora: ha muerto el duque de Edimburgo.

99 años tenía ¿eh?

Al Duque de Edimburgo, en vez de autopsia, le van a hacer la prueba del carbono-14. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 9, 2021

Jordi Hurtado conmocionado por la muerte de Felipe de Edimburgo:

"Era un joven lleno de vitalidad". pic.twitter.com/7RD5bjQxSm — prendente (@prendente) April 9, 2021

Ha muerto el Duque de Edimburgo, una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. — Dios (@diostuitero) April 9, 2021

El duque de Edimburgo ha caído en semifinales. La final será entre la reina de Inglaterra y Jordi Hurtado. pic.twitter.com/kdadyAFd59 — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) April 9, 2021

Ah, y esta semana ha comenzado la campaña de la renta 2020. Estad atentos y que no se os olvide eso.

Vamos con el repaso de la semana. Sigue avanzando la vacunación contra el coronavirus, también en España.

Han intentado vacunar a Hugh Jackman. pic.twitter.com/TTIic2IxOa — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) April 8, 2021

Yo leo Astrazeneca, Pfizer-Biontech, Moderna, Janssen, Sputnik, Sinovac o Covax y tengo la sensación de estar mirando el cartel del Sonar. — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) April 9, 2021

Estos días, Sánchez ha anunciado que el 70% de la población estará inmunizada en España a finales del mes de agosto.

VAMOSS COÑOOO TORMUNDO VACUNATI CON TOMATI pic.twitter.com/63iioIYRmG — MALACARA (@malacarasev) April 6, 2021

Ayuso ha aprovechado los anuncios de Sánchez para criticarle al mismo tiempo de una cosa y la contraria. El cerebro de Ayuso: donde las leyes de la física y de la lógica no existen.

Toda la UE varía el ritmo de suministro de vacunas en función de cuando Díaz Ayuso convoca elecciones para Madrid. Nacionalismo mágico. https://t.co/RqjWQjzQ1H — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 9, 2021

En la misma declaración Ayuso dice que el aumento de distribución de vacunas ahora es cosa de Europa en la que no tiene nada que ver el Gobierno central y que el aumento de la distribución de vacunas ahora es una medida del Gobierno central electoralista que va contra ella. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 9, 2021

Y luego la liada de amagar con comprar la vacuna Sputnik o negociar con ellos para no se qué...

Ayuso ha negociado la compra de la vacuna Sputnik V. pic.twitter.com/1cXnYFsSH8 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 6, 2021

Ella siempre con su batalla particular contra el mundo.

El siguiente paso lógico para la Comunidad de Madrid es comenzar el desarrollo de un programa propio de submarinos nucleares. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 7, 2021

Pero bueno, poco a poco los más mayores ya se van vacunando.

Que vacunen primero a los que todavía tienen correo de hotmail. — gustavo (@biciclotimia) April 6, 2021

Y menuda liada con la vacuna de AstraZeneca. Un poco demasiado ¿no?

Ojalá se evaluase y se revisase la homeopatía la mitad de lo que se está evaluando y revisando la vacuna de Astrazeneca... — Daniel_Nutricionista (@Nutri_Daniel) April 7, 2021

Esta semana, la EMA ha concluido que los beneficios de esta vacuna superan a los riesgos aunque ve un "posible vínculo" con casos de trombos.

La AstraZeneca deberían retirarla del mercado, los efectos secundarios son devastadores. pic.twitter.com/xTGj4yLcr9 — Torren (@Torren__) April 7, 2021

-Te has puesto la vacuna de AstraZeneca?

-No

-Y este pedazo de trombo? pic.twitter.com/YGzXLMXFkE — Gúndula, ANTIFA, GUAPA NO, PROSOVIÉTICA ♥️???????????? (@vonlichtenkraut) April 7, 2021

Me he puesto la de AstraZeneca y mira pic.twitter.com/rIZUSGkpBf — Fuckowski (@fuckowski) April 8, 2021

A nivel de marketing están enfocando fatal lo de AstraZeneca. Deberían hacer como Colacao y venderte los grumitos como un valor añadido. — laquintacolumna (@laquintacolumna) April 9, 2021

Si eres capaz de beberte un Bitter Kas, no creo que te vaya a hacer nada la AstraZeneca. — Pablo Tilox (@PabloTilo) April 8, 2021

Sin embargo, los científicos de palo, es decir tu cuñado/vecino/amigo, ya están diciendo que no se vacunan con ella.

Mi cuñado dice que él también se ha muerto de un trombo por la Astra Zeneca. — juanitabanana (@oostituu) April 8, 2021

"Que no, que yo no me pongo la de AstraZeneca (le da dos caladas a un cigarro y apura el culín de ron cola que le queda en un vaso de tubo) Que con la salud no se juega". — Dani Bordas (@DaniBordas) April 9, 2021

Gente preocupada por los efectos de la vacuna mientras en una tarde se meten 12 cervezas, se fuman medio paquete de tabaco y se comen una tortilla sin cebolla. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 8, 2021

No ayuda la pésima gestión que han hecho los políticos, con que si ahora la pongo, ahora no, ahora una franja de edad, luego otra; esta comunidad no, las otras sí...

Lo de los cambios en la vacuna de AstraZeneca me recuerda mucho a Ciudadanos — Incitatus (@LTGarlic) April 8, 2021

'Resume España en un titular'. pic.twitter.com/sS5LdkmspT — El Jueves (@eljueves) April 8, 2021

"A partir de ahora la vacuna AstraZeneca se la pondrán los Géminis" — Sr. Jimvill ???? (@SrJimvill) April 9, 2021

Cómo queda la vacunación con AstraZeneca. Te toca si: * Tienes 60-65 años.

* Tienes 40-47 y tu cumpleaños fue de martes.

* Tienes 30, eres del Betis y el finde llueve.

* Tienes 50-60 años y el día de vacunarte has comido garbanzos. Ojo, todo esto cambiará la semana que viene. — El Jueves (@eljueves) April 8, 2021

-Castilla y Leon suspende la Vacuna de AstraZeneca

-Que hubiera estudiado — El Palentino radioactivo (@the_manfly) April 7, 2021

Recordemos que AstraZeneca es la vacuna con menos notificaciones de efectos adversos en España.

Yo me voy a vacunar con AstraZeneca y voy a bañarme antes de las 2 horas de digestión. Que estoy muy loco! — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) April 8, 2021

ç

Ojalá todas las cosas de la vida tuvieran un 99,82% de acierto. https://t.co/HWMwwOzVBx — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 9, 2021

Y seguimos con toda la buena liada de las elecciones en Madrid, con la tensión de un evento político de esta magnitud.

- COMO VA LA CAMPAÑA SEÑOR GABILONDO

- QUE CAMPAÑA AQUELLO DE ALLI SON RISKETO??? pic.twitter.com/VcNNxNjjYt — MALACARA (@malacarasev) April 9, 2021

La carrera electoral ya nos ha dejado imágenes para la historia.

La guerra de los clones pic.twitter.com/VNl8WhXrn2 — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 6, 2021

TAN TAN TAN

TANTATÁN TANTATÁN

TAN TAN TAN

TANTATÁN TANTATÁN

TAN TAN TATATATÁN

TANTÁN TAN TATATATÁN pic.twitter.com/uWKsZKH1fy — caca de vaca (@absurddheces) April 7, 2021

Hablando de Casado, esta semana ha dicho que "El multipartidismo es el peor desastre que ha tenido la democracia española". Poco más que decir sobre Pablo Casado.

LO SUYO SERIA KE SOLO SE TE PUDIERA VOTA A TI ERES DEMASIADO INTELIGENTE PABLO LA DEMOCRASIA ES SENSILLAMENTE TEDIOSA COINSIDO https://t.co/W7Rs2y3P0n — MALACARA (@malacarasev) April 6, 2021

Y también se ha montado una buena en Vallecas esta semana. No se podía prever.

Hay que ser muy mala gente para decir esto en Vallecas con la que está cayendo, y más cuando tu jefe solo ha mamado de chiringuitos de dinero público casi desde que nació. pic.twitter.com/NecVkoC0I2 — Fernando Sebastián #YOMEVACUNO (@FernandoSebas73) April 9, 2021

Vox organizó allí un acto, que no era un acto aunque tenía todos los elementos de un acto. Tampoco fue para liarla, no, fue para contar sus propuestas para los vallecanos, como... y también como...

El programa de VOX para las elecciones: pic.twitter.com/yUHERaDOr2 — Isacín, por dios! ???????? (@isaacfcorrales) April 9, 2021

"He visto a Abascal ir a Vallecas para hablarles de la España que madruga para producir". pic.twitter.com/ab6iv2pE6A — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 7, 2021

Que los que hablan de madrugar y de "estercoleros multiculturales", vayan al barrio obrero por antonomasia de Madrid, feudo de la izquierda, y una vez allí se dediquen a ponerles finos, a hacerles burla y a acercarse a los que van a protestar, no es ir a provocar, es arroz con cosas.

VOX no ha ido a Vallecas a hacerse la foto. VOX ha ido a que se la hagan. La estrategia de VOX sería inútil sin los grandes medios dispuestos a llamar violento al vecino y manifestante a quien acosa a niños extranjeros, homosexuales, feministas o rojos. — gerardo tecé (@gerardotc) April 7, 2021

Algunos policías también dispensaron un trato exquisito a los periodistas. Así da gusto.

Lo de exigir acreditación de prensa después de golpear sin motivo e intentar llevársela es de una normalidad democrática maravillosa. pic.twitter.com/zCCn4SIK4j — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) April 7, 2021

Lo cierto es que esto ya lo hemos visto antes, no nos pilla de nuevas.

El club de la piedra pic.twitter.com/tC8EHKqR7Q — El Palentino radioactivo (@the_manfly) April 8, 2021

Aunque los grandes medios, no lo han contado exactamente así...

Los nuevos televisores inteligentes ya vienen con Tele 5 bloqueada. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 7, 2021

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Las pestañas abiertas en el móvil de mi madre. pic.twitter.com/U3sPudRAmL — Olalá de fua (@olaladefua) March 6, 2021

—Papá, he suspendido el examen de lengua que me ayudaste a preparar.

—Me lo golía. — Garcinuño (@Gongoresque) April 6, 2021

-"El señor es mi castor, nada me salta"

-padre, ya se ha vuelto a dejar las gafas

-calla! "Del mismo codo, acabada la escena, voló a Cádiz" — Ⓜiguelito® (@elmalosa) September 19, 2015

—¿Algún problema en la fábrica de cinta adhesiva?

—Ninguna pega. — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) April 8, 2021