José Bono, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004 y ministro de Defensa entre 2004 y 2006, fue invitado este sábado a La Sexta Noche y en una de sus muchas reflexiones cargó duramente contra Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida ya fallecido.

En sus declaraciones, Bono asegura que el abrazo entre Pablo Iglesias y Julio Anguita en la primera campaña electoral en la Izquerda Unida y Podemos confluyeron en las elecciones generales le decepcionó, porque tenía a Iglesias en "mejor concepto en el terreno intelectual". Y remata: "Anguita me parecía intelectualmente más pobre".

No se que es peor...si que Bono llame "intelectualmente pobre" a un absoluto referente como es Julio Anguita o que denomine a un abrazo emotivo entre dos hombres como un "lloriqueo". pic.twitter.com/BsDq03yk2H

Las declaraciones han prendido un fuego intenso y agitado entre la izquierda, que ha saltado a defender a Anguita sin miramientos, donde Bono no ha salido demasiado bien parado.

No entramos nunca a los trapos de José Bono. Tiene todo el derecho a criticarnos desde la Sexta. A eso va. Pero que haya dicho de Julio Anguita que era "pobre intelectualmente" me parece indecente. Esa indecencia engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio pic.twitter.com/mris9YGHXU

Julio Ánguita es referencia por dos cosas: su talla intelectual y capacidad de análisis histórico y político, y su integridad, compromiso y coherencia inquebrantables. En mi opinión, Bono no tiene la capacidad de acercarse a calibrar ni lo uno ni lo otro. pic.twitter.com/OEP5qibTDS

No se me ocurre una metáfora más precisa del orden social actual que Bono permitiéndose ningunear a Julio Anguita: la arrogancia de una mediocridad que no hace prisioneros ni tras la muerte.

