El programa de TVE Informe Semanal abordó el pasado sábado la desinformación en uno de sus reportajes bajo el título "Redes sociales, mentiras y control". Entre los entrevistados se encuentra el propagador de bulos Luis Pérez, conocido en las redes sociales como Alvise Pérez, situándolo como "comunicador político". Sin embargo, el programa desmintió cada uno de sus bulos difundidos.

Pero las críticas de los espectadores han estado presentes en las redes sociales, que acusan a Informe semanal de dar voz a Alvise, donde lo califican como "uno de los perfiles más polémicos en nuestro país", que intenta "contrarrestar a los grandes medios de comunicación, a los que acusa de manipular". "Twitter le ha cerrado varias veces su cuenta por atacar a los inmigrantes o difamar a políticos con mensajes que se alinean con la ultraderecha", se añade. Otros usuarios defienden la estrategia de desmentir a Alvise durante el programa.

Como ejemplo de desinformación, hacen referencia a un tuit de Alvise donde miente sobre la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En el bulo, afirmaba que tenía un respirador en su casa en el inicio de la pandemia. "Lejos de reconocer que escribió un bulo, insiste en extender la sospecha", afirma el programa.

Carmena presentó una denuncia contra Alvise y aseguró que "hay cosas que no se pueden permitir". La empresa a la que hacía referencia en el tuit también desmintió el bulo.

No es la primera vez que demandan a Alvise por difundir bulos en las redes sociales. El pasado mes de febrero, el PSC le denunció ante la Fiscalía por un tuit adjuntando una falsa PCR positiva afirmando que pertenecía al exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la imagen utilizada, se podían ver el nombre del exministro y el logo de QuironSalud, que tuvo que aclarar que ese "análisis es falso y no se corresponde con la realidad".

Le han dado voz. No me vale. Su presencia sobraba. Que cuente que lanza bulos y punto.

No estoy de acuerdo con usted. Alvise solo he conocido en el mundo de tweeter y poco más. Hoy se ha introducido en casa de millones de españoles. Lo importante es que hablen de ti, aunque sea para mal, pero que hablen. Grave error de TVE.

Esto ya es un esperpento. La televisión pública no puede dar cobertura a personajes como Alpiste, divulgador de fake news y bulos. Mucho más grave es blanquearlo diciendo que es un comunicador político. Esto no puede seguir así. En TVE no pueden tener cabida estos personajes... https://t.co/Rl9GRfoDPC

— Chema Dávila Pérez (@chemadp) April 11, 2021