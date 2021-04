Una vez más, Jordi Évole ha vuelto a hacerlo. Este domingo, La Sexta emitió la entrevista a Miguel Bosé en el programa Lo de Évole, generando una enorme expectación, como ya sucedió recientemente con otras sobre Eufemiano Fuentes, Fernando Simón, Ibai Llanos o José María Aznar.

En la primera parte de la entrevista, Bosé habló de su infancia, de su padre, de la muerte de su madre, de la relación con sus hijos y, por supuesto, del coronavirus. En los últimos meses, el cantante ha aparecido en los medios por difundir teorías conspiranoicas sobre la covid, con la irresponsabilidad que supone en medio de una pandemia, llegando incluso a promover una concentración contra el uso de mascarillas.

En la entrevista también ha hablado sobre su adicción a las drogas, "casi dos gramos diarios, más el fumar, maría, éxtasis...", que afirma haber superado.

Miguel Bosé ha confesado en #LodeMiguel que ha consumido todo tipo de drogas durante 25 años, en cambio luego dice que la vacuna no hay que ponérsela

La entrevista de Miguel Bosé en Lo de Évole ha dejado cientos de reacciones en las redes. Esta es una pequeña muestra:

-¿Entonces, te vas a vacunar? -No, por dios, eso es veneno. pic.twitter.com/pO8lW6w0dJ

Miguel Bosé habrá tomado drogas 40 años, la habrá metido y le habrán metido a saber qué cosas... pero vacunarse no porque no sabe que es la vacuna. #LoDeMiguel

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) April 11, 2021

Y así todo con Miguel Bosé. Ojalá vivir en sus mundos de Yupi donde no se entera de nada, ni de la realidad que le rodea ni de la suya propia. #LoDeMiguel

- ¿Tu padre era machista? - No, era mujeriego.

Jordi Évole entrevista este domingo a Miguel Bosé. Seré uno de los que no veré este encuentro. No me interesa la opinión de un negacionista. Alguien más? #lodeebole

— E. Parrilla (@EParrilla7) April 11, 2021