La actriz Ana Milán ha sido, desde el confinamiento, un verdadero descubrimiento en las redes sociales. La intérprete sabía cómo sacar unas carcajadas en sus directos de Instagram. Sin embargo, a la hora de ponerse sería, Milán ha dejado la risa a un lado y ha utilizado las redes para fomentar el uso de las tecnologías de forma responsable. En Twitter, ha participado en la iniciativa 'Lo paras o lo pasas', una nueva campaña de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para denunciar la difusión ilegítima de imágenes con contenidos violentos y sexuales.

"Ha llegado a mis manos un vídeo horrible en el que grabaron sin permiso a una chica mientras mantenía relaciones sexuales", comenta. "Pero lo peor no es eso, lo peor es que, en algún momento, alguien no solo decidió engañarla y grabarla, sino también compartirlo y que lo vieran miles de personas", añade la actriz.

Milán ha decidido realizar un hilo sobre la situación, mostrado su rechazo hacia ese tipo de contenidos y ha abierto debate: "¿Alguna vez os ha llegado algún vídeo de este tipo? ¿Qué hicisteis?".

Su reacción ha sido aplaudida por los usuarios. "Creo que solo hay dos maneras de actuar cuando recibes un contenido. O lo paras, o lo pasas. Eres la solución o eres cómplice", denuncia la artista. "Si eres de las que lo pasan, tienes que saber que ese click que haces para compartir o reenviar va a arruinar la vida de una persona", sentencia finalmente.

La actriz, a la que hace poco vimos en la regreso de 'Física o Química', ha querido finalizar el hilo compartiendo la cuenta de la AEPD, para que las personas que pueden estar sufriendo uno de estos casos, en los que alguien haya difundido algún vídeo o foto sin su consentimiento, puedan denunciarlo. "Si están compartiendo un contenido sensible sobre ti, si sientes que no puedes hacer nada... Te equivocas, no te calles", finaliza.

La iniciativa 'Lo paras o lo pasas' forma parte del Pacto Digital para la Protección de las Personas, un proyecto que impulsó la AEPD para fomentar la protección de datos y el uso responsable de las nuevas tecnologías al que se han adherido ya más de doscientas entidades. El pasado año se recibieron 358 peticiones a través del Canal Prioritario, de las que 174 entraron a través del canal específico para los menores de edad; tras su análisis se tramitaron como urgentes 49 de esas peticiones, un número que triplica las del año anterior, y en 29 casos de solicitó la retirada urgente de los contenidos que se habían difundido.

La difusión de estos vídeos, no solo es un delito, sino que puede causar daños irreparables a nivel psicológico en la víctima. Uno de los casos con más repercusión fue el de Verónica, una mujer de 30 años que se quitó la vida después de que sus compañeros de trabajo compartiesen de forma masiva un vídeo sexual que la mujer se grabó hace cinco años atrás.