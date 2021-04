Llegan las elecciones y los políticos tratan de mimetizarse con la gente de a pie, haciéndose fotos montando en bici, posando con bebés... o con un lechón.

Para no faltar a la tradición, este jueves Isabel Díaz Ayuso visitaba Mercamadrid, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Tras la visita, Ayuso colgó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre la libertad (sí, otra vez más), con algunas fotos. Una de ellas ha llamado poderosamente la atención:

Sí, nos referimos a la foto en la que mira de cerca lo que parece un enorme atún:

Una imagen con la que los tuiteros expertos en memes han dado rienda suelta a su imaginación:

"Pos al final me lo he quedao" pic.twitter.com/92cUtwBgoW

-Gollum, eres tú? -Coño un enano! soy Isabel, me recuerdas al Almeida, jijiji! -Que hace aquí? -No habrás visto un atún? pic.twitter.com/BwHWUZy5Bn

-No queda atún porque me lo he comio.

Me debes 3 serveza o te arranco la cabeza.

(Dedicado a nuestro esqualo favorito @LA17DEMANOLITO ) pic.twitter.com/096Ku6ONei

— SATURN0 ???? #TodosConAitor (@Estereofante) April 15, 2021