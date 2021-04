Con la sobreinformación, y varias dosis de alarmismo, que recibimos cada día sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, el debate social ha tomado cuerpo y ha catapultado voces poco formadas a los medios de comunicación.

En televisión, en medios impresos y, como no, en redes sociales han aparecido quienes rechazan rotundamente recibir una vacuna que la propia Agencia Europea del Medicamento define como beneficiosa al comparar sus pros y sus contras. En este caso, ha sido Tamara Falcó quien, en un programa con la masiva audiencia de El Hormiguero, ha dicho "chao" a la futura propuesta de vacunarse con AstraZeneca.

Como dice el tuitero Gonzz Monster, menos mal que Nuria Roca ha puesto la cordura que necesitaba la situación, mientras Pablo Motos guardaba silencio en plató.

"Con este tipo de decisiones, también ponemos en riesgo la vida de otras personas", ha sentenciado la presentadora.

El vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, ha levantado la reacción de diversos usuarios de Twitter.

"¿Y si sales a la calle y te cae una maceta?" ¿Por qué no jubilan al pipas ese y le dan el programa a Nuria Roca ya?

En todas las teles deberían poner un letrero en el que pongan las posibilidades de que te de un trombo por la vacuna vs las posibilidades de trombo que hay si te contagias. Y tenerlo ahí perenne por los siglos.

¿Alguien me podría explicar qué hace la marquesa pija Tamara Falcó, que no sabe ni expresarse, hablando de #medicina y vacunas en @El_Hormiguero?

Darle voz en medios de comunicación a estos incultos que no son especialistas en nada es muy peligroso. #BastaYa

Gracias, Nuria Roca. https://t.co/2vHdqcofbm

— Irene Cueto (@Irene_Cueto) April 17, 2021