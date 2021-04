La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha orquestado una nueva polémica al decir que el Gobierno de Pedro Sánchez crea "colas del hambre para que la gente dependa de ellos", a los que además ha tildado de "subvencionados".

"Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta que es romper España, dividirla territorialmente y crean ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos", ha espetado Ayuso sobre la gestión de Sánchez.

No se puede ser más miserable. pic.twitter.com/lStlTLDgIt

Las respuestas no se han hecho esperar.

Mi madre ha cotizado 39 años y medio. Cuando yo tenía 6 mis padres se quedaron en paro. Me recuerdo de la mano de mi madre yendo a Cáritas a pedir comida. Lo tengo grabado a fuego. Que Ayuso insulte a la gente que lucha por salir adelante es una aberración y una inmoralidad.

Hace 30 años mi madre lloraba porque no podía llenar la nevera y tenía que pedir comida. Separada y con dos hijos. Trabajaba de sol a sol en la cocina y no llegaba a fin de mes. "Mantenidos subvencionados" ... No puedes dar más asco Ayuso. Es imposible.

