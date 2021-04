Segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé y, nuevamente, avalancha de reacciones ante sus peligrosas teorías conspiranoicas.

Pero vamos, por partes. Miguel Bosé volvió este domingo a las pantallas de La Sexta. Ante un Évole claramente incómodo, el cantante defendió una vez más sus teorías negacionistas en una entrevista en la que aseguró que los responsables de la pandemia "políticos, médicos, farmacéuticas y los cómplices" medios de comunicación "van a caer todos" hasta el punto de que habrá "un segundo juicio de Núremberg".

"Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, que son los medios van a caer también y muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos", aseguró. Bosé también afirmó que lleva "con la cabeza bien alta" el hecho de ser negacionista y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho porque está "en el lado de la verdad". "La verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate", añadió también.

La entrevista con Évole ha levantado una enorme expectación, después de que en los últimos meses, el cantante haya aparecido en los medios difundiendo teorías conspiranoicas sobre la covid sin ninguna base, con la irresponsabilidad que supone en medio de una pandemia, llegando incluso a promover una concentración contra el uso de mascarillas (a la que por cierto no fue).

El programa ha generado un debate, donde muchos han criticado al propio programa por dar voz a Bosé, otros han alabado que así se permita desmontar los bulos conspiranoicos y muchos se han centrado en criticar las palabras del cantante con su habitual ironía:

Surrealista Miguel Bosé "alabando" el trabajo de científicos y pidiendo dinero para investigación, cuando lleva toda la entrevista denigrando y juzgando su trabajo y diciendo que "médicos y políticos caerán uno a uno". #LoDebose — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) April 18, 2021

Cuando eres negacionista y ves venirte los argumentos de un científico. #LoDeBosé pic.twitter.com/qOgUeQDvYb — Cristian Mas (@CristianMas86) April 18, 2021

Al finalizar la entrevista Miguel se monta en su unicornio alado y desaparece por la ventana cantando Amante Bandido. #LoDeBosé — Dios (@diostuitero) April 18, 2021

El cantante Miguel Bosé hablando sobre el coronavirus como si fuera un científico. De esto ya habló Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool: "La opinión de la gente famosa sobre el coronavirus no es importante". Nunca me cansaré de tuitear este vídeo. #LodeBosé pic.twitter.com/9aDkVQrknK — PabloMM (@pablom_m) April 18, 2021

Lo más impactante de #LoDeBosé es descubrir que en 1992 Almodóvar era negro. pic.twitter.com/zuHmbF9Kyy — Dios (@diostuitero) April 18, 2021

Lo siento mucho @jordievole admiro tu trabajo, en general, pero no voy a ver este programa y no vi el anterior, no apoyo el peligroso altavoz que supone darle voz a este personaje, espero poder verte en otros programas con otros temas, casi siempre geniales. — Maria (@rabujenta) April 18, 2021

No existe una sola persona en el planeta que viendo #LodeMiguel con @jordievole piense " hey este tío puede tener razón voy a investigar esto porque tiene buena pinta". Es un reportaje sobre el peligro de la radicalización online como los de Qanon o terraplanistas. — El Hematocrítico (@hematocritico) April 19, 2021

Las expresiones faciales de Miguel Bosé durante toda la entrevista. #LoDeBosé pic.twitter.com/GFgwpvtFba — Carlos Ryder ????‍♂️ (@CarlosRyderSoy) April 18, 2021

Y zapeando me he encontrado con Miguel Bosé. Y por un momento pensé que estaba viendo Cuarto Milenio. — Adriana Lastra (@Adrilastra) April 18, 2021

Victoria Abril suelta un delirio negacionista y directa al prime time. Se sabe que Miguel Bosé apuesta por todas las conspiraciones y directo al prime time. Luego nos vamos al factchecking, como si eso compensara el daño. Todo en favor del espectáculo. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) April 18, 2021

Yo decidí no ver la entrevista a Miguel Bosé para no cabrearme. Mi mujer decidió verla y está enfadada con la tele. pic.twitter.com/FvGKESmqsF — Serthand (@Serthand) April 18, 2021

Miguel Bosé cuando le van a poner con un científico #LoDebose pic.twitter.com/Mzd88KiX0s — Diego Laborda (@diegolaborda) April 18, 2021

No me lo pierdo. Aunque no comparta sus ideas. Miguel bosé es un músico excepcional. — Campanilla (@campanilla33333) April 18, 2021

La opinión de Miguel Bosé sobre las vacunas y el coronavirus tiene tanto valor como la mía sobre el ébola — Pedro Blanco (@pedroblancoa) April 18, 2021

MIGUEL BOSÉ TIENE INTERNET Y EL ACROBAT READER — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 18, 2021

Miguel Bosé: ‘Con los años me he vuelto más lucido’ #LoDeBosé pic.twitter.com/nZTafPOchX — loyola (@Loyolazamora) April 18, 2021

Viendo a Miguel Bosé me dan muy pocas ganas de drogarme y muchas ganas de vacunarme #LoDeBosé — ALBERTUQUI ???? (@ahbggtto) April 18, 2021

Optimismo es que Bosé piense que una vacuna le pueda dejar peor de lo que está. #LodeBosé — Javier Durán (@tortondo) April 18, 2021