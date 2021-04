"Para mi gusto poco se está hablando de esto. Chapó, Pedroche": con estas palabras, una tuitera llamada Josefine ha recuperado unas declaraciones de la presentadora Cristina Pedroche. En concreto, unas que hizo en 2016 durante una entrevista con el suplemento Papel, del diario El Mundo:

Para mi gusto poco se está hablando de esto. Chapó, Pedroche. pic.twitter.com/8pKW8rvYso — Josefine ۞???? (@Josefine_Table) April 18, 2021

"Soy de Vallecas. ¿Qué esperan que vote? De verdad. [...] No, porque los votantes de izquierdas no podéis tener pisos. No, perdona. Yo quiero ganar el dinero que gano, porque creo que lo trabajo, pero los impuestos que yo pago quiero que vayan para sanidad pública, para educación pública, para que siga habiendo colegios, para que los colegios estén de puta madre y tengan profesores de puta madre. Para que haya cosas públicas de verdad", asegura en el vídeo. "No para que se blanquee dinero, no para que me roben. Entonces, no quiero PP, lo siento, no lo quiero", añadía después.

Las palabras de Pedroche han provocado una tromba de reacciones. El tuit de Josefine tiene decenas de miles de 'me gusta', y muchos han querido aplaudir ese discurso:

Lo clavó. Quiero que me vaya bien y que mis impuestos sirvan para que a otros les vaya bien ???????????????????????? — Aclarando (@aclaresemaestro) April 19, 2021

Ahora ya entiendo pq siempre criticaron a esta chica. Pq es de izquierdas. Me parece maravillosa. — Esther (@Esther82849879) April 19, 2021

No es que me maraville la Pedroche pero en esto CHAAAPOOO???????? — Javier Malbicho (@Javier67135490) April 19, 2021

Bravo???????????? me ha ganado, una tía inteligente. Gracias Pedroche salir en los medios y hablar así ayuda mucho. — Maria (@MariaMariamh4) April 19, 2021

Pedroche,te voy a dar otra oportunidad ,últimamente no te seguía mucho,pero me has demostrado que sigues siendo auténtica...vallekas por la kara!!!! — alex vega (@alexveg26574394) April 19, 2021

Siempre me había parecido una chica superficial , pero parece ser inteligente y fiel a sus principios .???????????? — FERNANDO BEZARES (@BezaresFernando) April 19, 2021

Se hace muy bien la tonta, pero no lo es. — Mariquitatrébol???? (@mariquitatrebol) April 19, 2021

Muy bien dicho Pedroche. Es la pura realidad y el que no lo vea asi, esta ciego y sobretodo los mileuristas. — PEPA LA CASTIZA (@MariaJo23310350) April 19, 2021

Vaya con el bellezón de la Pedroche, qué agradable sorpresa, es hermosa por dentro y por fuera.???????????????? — Carmen Medina_Berlin???????????????????? (@CMedinaBerlin) April 19, 2021

Pues considero que es valiente. Yo en mi trabajo no puedo hablar sobre mi inclinación política. Porque ser de izquierdas en algunos trabajos está mal visto. — Javier Dlm (@Javierdlm1) April 19, 2021

Nunca he sido pedrochista pero después de este video ha ganado bastantes puntos. — @almudenitaDC (@almudenitadc) April 19, 2021

Desde ya solidarizarme con ella por la que le va a caer desde la cloaca fachita — robertboss22 (@robertboss22) April 19, 2021