Acabar con los problemas de los abuelos para hablar con sus nietos a través de las nuevas tecnologías. Este es el objetivo del Yayagram, una máquina que permite enviar mensajes de voz a través de Telegram e imprimir en papel sus respuestas para que la conversación fluya entre los más mayores y los más jóvenes de la família.

El invento es de Manu, que se identifica en Twitter como @mrcatacroquer, y que ha explicado en un hilo las peculiaridades del "cacharro", que define como un "dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietas y nietos".

El invento es una caja con los nombres de los contactos y que con un micro permite enviar audios a uno o varios nietos a la vez moviendo de posición un cable. El mecanismo de grabación es similar al de cualquier aplicación de mensajería.

A la hora de recibir los mensajes, la abuela podrá incluso tocarlos, ya que estos se imprimirán en un papel térmico, para que aquellos yayos con dificultades auditivas puedan acceder bien a la información.

Además, la máquina indica cuándo está operativa y cuando no a través de un sistema de luces.

El tuitero, que ha explicado algunos detalles técnicos sobre cómo ha desarrollado la máquina para que otros la puedan emular, ha contado también qué le llevó a diseñar así el Yayagram.

Cosas random:

????No sueldes los pines GPIO de la raspberry directamente. Hazte un conector o puedes cargarte la placa.

????Es Yayagram y no Yayogram porque solo tengo Yaya.

????Imprime mensajes en lugar de reproducirlos o leerlos porque mi Yaya no oye bien, pero si que lee. pic.twitter.com/NIv2xaCPvG

— Manu (@mrcatacroquer) April 18, 2021