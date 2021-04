El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha condenado este miércoles en el Congreso de los Diputados la homofobia. "Es por amor al otro que queremos que los derechos de algunos sean derechos para todos", ha señalado. Interpelando al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Errejón ha incidido en que "este odio se siembra porque en España hay discursos y líderes políticos dedicados día y noche a sembrar odio", a lo que ha añadido que él es "un privilegiado".

Después, ha enumerado numerosas situaciones de acoso por motivos de orientación sexual: "Yo nunca he tenido que soportar chistes de un tío en la cena de navidad, yo nunca he tenido que mirar a mi alrededor para decidir si le cojo o no la mano a mi pareja por la calle".

Y ha continuado: "A mí nunca me han dicho que no soy normal o que soy un desviadado. Yo nunca he tenido que disimular. A mí nunca me han esperado a la puerta de mi casa para perseguirme y darme una paliza", ha relatado. "Es muy sencillo que aquello que nunca me ha pasado a mí, no le pase nunca más a nadie en España", ha concluido Errejón, que ha publicado en las redes sociales su discurso.

Los tuiteros han aplaudido la defensa del portavoz parlamentario al colectivo LGTBI+ y han ensalzado su gesto de empatía.

