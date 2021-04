Pues ya está. Este miércoles se vivió el primer (y parece que único) debate de todos los candidatos a las elecciones del 4M en Madrid.

Ya ha quedado claro la razón por la que Ayuso no quiere debates.

Un encuentro que despertó mucha expectación:

Con algunos momentos álgidos:

Gabilondo: "¿Puedo quitarme la mascarilla? Es que se me nublan las gafas y no les veo. Me imagino que están ustedes ahí". pic.twitter.com/VUfDbOmKFs

— Diego de la Cruz (@diegodelacruz) April 21, 2021