El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido este jueves cartas en dependencias de Interior con "graves amenazas de muerte". La amenazas contienen balas del fusil de asalto Cetme y una carta con amenazas, según han publicado los medios.

El exvicepresidente del Gobierno y candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, reaccionó en la noche de este jueves publicando una fotografía con la carta y las balas. También con un hilo donde explica que "no es la primera vez que sucede", y lo considera "una consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha".

En nueve tuits, Iglesias recuerda el reciente ataque a la sede de Unidas Podemos en Cartagena, el caso del exmilitar que disparó con fuego real contra fotos de miembros del Gobierno y el chat de militares retirados en el que se hablaba de fusilar a 26 millones de españoles. "Si crees que esto no va contigo, te equivocas", asegura Iglesias que también apunta: "Para ser demócrata hay que ser antifascista".

No es la primera vez que sucede. Hoy también han recibido cartas amenazantes el ministro Marlaska y la Directora de la Guardia Civil. Amenazas y más amenazas para que dejemos de hacer política, y que cada vez van un poco más lejos.

Y también es la consecuencia de la impunidad. No ha habido ni un solo detenido por el atentado contra nuestra sede en Cartagena con un cóctel molotov.

El ex legionario que disparó con fuego real contra fotos de miembros del Gobierno mientras reía frente a la cámara, se ha ido de rositas.

No ha habido ninguna consecuencia para los militares retirados que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles por rojos. ¿Cómo no van a sentir una impunidad absoluta como para enviarnos amenazas de muerte con balas de un fusil de asalto?

Si crees que esto no va contigo, te equivocas. Porque no solo me están amenazando de muerte a mí y a mi familia y a cargos del Gobierno y del Estado. Te están amenazando a ti, están amenazando tu derecho a votar a quien te dé la gana y a ejercer tu libertad.

