Con la campaña electoral de las elecciones a la Comunidad de Madrid de fondo, varios partidos han acudido estos días para debatir sus propuestas ante la atención de la ciudadanía. Este viernes en la Cadena Ser, la representante de ultraderecha, Rocío Monasterio, atacó directamente a Pablo Iglesias (UP) al negar que este hubiera recibido amenazas de muerte, entre algún que otro insulto y mucha provocación.

Esta falta de respeto se saldó con el abandono de Iglesias del debate, el reproche de la moderadora, Àngels Barceló, al tono de Monasterio y el posterior desestimiento de Mónica García (Más Madrid) y Ángel Gabilondo (PSOE) de continuar debatiendo con la ultraderecha. La escena apareció en todos los medios de comunicación, aunque no fue cubierta con el mismo enfoque; en Antena 3 Noticias lo llamaron "enfrentamiento entre Podemos y Vox". Lo recogió en Twitter el periodista Juan Miguel Garrido.

"Podemos y Vox buscan el enfrentamiento y concentran el protagonismo de la campaña", dijo. Y no fueron unas palabras propias únicamente de Vicente Vallés. También Sandra Golpe había manifestado, en el mismo programa, unas palabras que equiparaban al atacante con el atacado. Todo ello en el programa informativo de la casa, no en ninguna tertulia.

Antena 3 no defrauda.

Llama a lo ocurrido "durísimo enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio".

Aquí EL GRAVÍSIMO PROBLEMA QUE TENEMOS.

No se puede llamar "durísimo enfrentamiento" a la reacción de la víctima de unas amenazas de muerte frente a una nazi q no condena. pic.twitter.com/r1P6QRrVpL

