"Fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista". Son las palabras de la presentadora Ana Rosa Quintana este lunes en su programa, pronunciadas justo después de que Telecinco reprodujera un extracto de las palabras de Pablo Iglesias esta mañana en la Cadena Ser.

La presentadora aseguró que Iglesias "señala al que piensa distinto" (además con el rótulo "ataca a los periodistas" en pantalla), cuando lo que el candidato de Unidas Podemos señala concretamente es un bulo que ella difundió.

Estas fueron las palabras de Iglesias: "Lo más grave no es que Ayuso difunda el bulo de que las competencias en las residencias eran nuestras [...] es que si Ana Rosa lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia".

En las redes, muchos están recordando que, efectivamente, Ana Rosa difundió el bulo de que las competencias de las residencias eran del Gobierno central (las competencias son de las Comunidades y en ningún decreto del estado de alarma se modificó esto) cuando hasta la propia Ayuso lo reconoció sin querer en una entrevista.

El insulto de Ana Rosa ha dejado un reguero de reacciones en las redes:

Pablo Iglesias dice una cosa real, que Ana Rosa Quintana difunde el bulo de las residencias en su programa, y esta le responde llamándole FASCISTA por señalarla, le dice que ella no tiene guardaespaldas y va al mercado, señora, él no puede salir de casa, está rodeada de nazis. pic.twitter.com/bs09pM9Dmy

No, desmontar a Ana Rosa y Compañia no es "señalar" ni "totalitario", ni pone en riesgo nada Al revés.. Lo que pone en riesgo la democracia es la Mentira, el Bulo al que se dedican dia si y dia tambien y eso no es información.. es manipulación. Y No es periodismo.. es propaganda.

— SayonaraTroika (@Sayo_P75) April 26, 2021