"La democracia no es solo de Gobierno, la democracia es una forma de vivir". Con este enunciado arrancó el candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, una reflexión sobre lo que es la democracia. En un corte de vídeo subido a Twitter por el secretario federal ejecutivo de Cultura y Deportes del PSOE, Iban García, Gabilondo señala que la democracia es una forma de gobierno que defiende "con pasión", pero que además es "una forma de ser y de hacer la realidad y el mundo".

"La democracia es la consideración de que los demás también importan, de que el otro es siempre otro, absolutamente otro, absolutamente otra, que el otro también piensa, que el otro también sueña, que el otro también llora. ¿O nos creemos que solo lloramos nosotros? El otro también desea, el otro también sufre, y el otro que sufre, desea y llora a veces no piensa como nosotros. Es más, casi siempre no piensa como nosotros", ha continuado el candidato.

Acto seguido, Gabilondo ha ironizado con que se ha topado con tantas personas que no piensan como él que ya tiene intriga sobre si aún él piensa como sí mismo, ha añadido: "Hago esfuerzos para lograrlo, para ser coherente, para tratar de tener algún tipo de singularidad e identidad que me permita ser reconocido y querido por los demás".

El candidato ha sellado su reflexión diciendo que "nuestro problema no es que no piensan como nosotros, nuestro problema es que nos quieren quitar el espacio para que podamos pensar, nuestro problema es que cuestionan el suelo mismo donde pisamos, nuestro problema es que nos quitan la posibilidad de vivir siendo diferentes. Nos impiden vivir en democracia, no quieren que vivamos en democracia, quieren anularnos ese espacio".

El discurso, que ya acumula miles de visualizaciones y cientos de retuits, ha generado una ola de alabanzas por parte de los internautas.

