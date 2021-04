El pasado lunes, Ana Rosa dejó clara su opinión sobre Pablo Iglesias: "Usted es un fascista", espetó en su programa. Esa misma mañana, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid había criticado a la presentadora de Telecinco por difundir el bulo de las competencias de las residencias eran del Gobierno central.

También este lunes, en el programa de Cuatro al día, el compañero de Ana Rosa, Joaquín Prat, volvía a criticar que desde Podemos se "señale" a periodistas. "Eso no lo había visto nunca", añadió. En ese momento intervino el periodista Javier Ruiz, con unas palabras que dejaron en silencio el plató durante unos segundos: "Eso lo ha hecho Vox conmigo, la semana pasada. No he visto a nadie protestar por esto. Podéis ir, podéis mirarlo, en una intervención precisamente con Ana Rosa".

Dicen que si PODEMOS señala a los periodistas es un ataque a la libertad de presa. Para esos mismos, que VOX señale a Javier Ruiz parece que no tanto. Normal que Javier Ruiz se enfade. pic.twitter.com/Z0mjKZgOnh — DΛПIΣL ???? (@Daniel_Globo_) April 26, 2021

"No es comparable", comentaron otros contertulios, defendiendo a Vox. Quizá deberían recordar cuando Ortega Smith decía sobre los periodistas a los que vetan en sus actos: "Ustedes no son periodistas". Negándoles hasta su profesión.

Las palabras de Ruiz han sido comentadas en las redes:

Ahora decir qué un periodista miente cuándo todos los demás periodistas saben a ciencia cierta qué está mintiendo, es señalarlo.

Los periodistas quieren poder mentir impunemente. — JOSE OSCAR PITA (@oscarpita64) April 26, 2021

La diferencia es que hay que diferenciar entre periodistas y estrellas de la tele que opinan. No informan. Por cierto el silencio es delatador, bravo por el periodista @Ruiz_Noticias — Paredes de verdad (@chicoparedes) April 26, 2021

ZASCA en toda la BOCA... Muy FAN de @Ruiz_Noticias — maskman (@maskman2120) April 26, 2021