"La extrema derecha persigue, no nos engañemos, conservar a toda costa privilegios históricos que, a estas alturas de la película, la mayoría de los mortales del siglo XXI consideran obsoletos, discriminatorios, racistas o injustos". Así arranca el periodista Guillermo Fesser su último hilo de Twitter en el que desgrana las estrategias de la ultraderecha para hacer calar su discurso.

"Un mensaje poco apetecible para cosechar votos salvo que contrates al maestro de la estrategia populista: Steve Bannon, el ideólogo estadounidense que puso a Donald Trump en 2016 en la Casa Blanca", continúa Fesser, que presenta así al asesor del expresidente de los Estados Unidos y que inspira a los líderes de los partidos de ultraderecha europeos, incluido Vox.

La extrema derecha persigue, no nos engañemos, conservar a toda costa privilegios históricos que, a estas alturas de la película, la mayoría de los mortales del siglo XXI consideran obsoletos, discriminatorios, racistas o injustos. Un mensaje poco apetecible para cosechar votos???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

Salvo que contrates al maestro de la estrategia populista: Steve Bannon, el ideólogo estadounidense que puso a Donald Trump en 2016 en la Casa Blanca. Cuando Bannon se entrevistó en 2018 con Rafael Barjadí, ex asesor del presidente Aznar y estratega de VOX, ya había dejado de ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

ser el White House Chief Strategist porque sus sugerencias a favor de la supremacía blanca, incluso al propio Trump, le parecieron demasiado extremas. Relevado de su puesto, Bannon se montó una gira de consolación por la Europa más antieuropea y fue recibido con honores por ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

En concreto, Steve Bannon, que se entrevistó con el exasesor del presidente Aznar y estratega de Vox Rafael Barjadí en 2018, fue relevado de su puesto en la Casa Blanca porque sus sugerencias a favor de la supremacía blanca incluso al propio Trump le parecieron demasiado extremas, explica el periodista. Después inició una gira por Europa, en la que fue recibido por los líderes de los partidos de ultraderecha del continente.

Nigel Farage en Reino Unido, Marie Le Pen en Francia y Matteo Salvini en Italia. Su objetivo: fundar un movimiento en Bruselas, para coordinar a toda la extrema derecha europea, al que invitó a VOX a formar parte. Poco importaba que el partido español fuera aún insignificante.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

La primera regla sugerida a la extrema derecha por el maestro Bannon para ganar votos fue olvidarse de los escrúpulos. Se trata de una cruzada santa entre los que tienen la razón y los que no y, como en El Príncipe de Maquiavelo, el fin justifica cualquier medio. — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

Ahora bien, ¿qué pasó después con el ideólogo del trumpismo?

Pero hagamos un FastForward/Palante con Bannon, ¿Qué fue de...? Para poner al personaje en contexto antes de enumerar la tabla de los 10 Mandamientos que entregó en España a los de Abascal. En 2020 ingresó en prisión. Los fondos recaudados para construir el muro con Mexico se ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

los gastó en un velero. Trump le perdonó y está de nuevo en la calle, pero sin cuenta de Twitter. Se la cerraron por incitar a cortarle la cabeza al doctor Anthony Fauci, máximo responsable de la lucha contra el Covid en EEUU, por solicitar el uso de máscaras ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 27, 2021

El periodista también desgrana en su hilo los diez mandamientos en los que se basó Bannon y que pusieron a Trump en la Casa Blanca.

The Ten Commandments / Los Diez Mandamientos de la ley de Bannon que pusieron a Trump en la Casa Blanca y le permitieron perpetuar los privilegios de unos pocos hombres blancos billonarios.

1.- Presenta tu batalla como una cruzada entre el bien y el mal. No menciones lo que tu???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

ganas. Al contrario, presenta tu candidatura como un supremo sacrificio. Menciona (aunque sea inventado) lo que los demás perderían sin ti. O tú, o el caos. "I think I’ve made a lot of sacrifices. I work very, very hard" / "Creo que he hecho muchos ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

sacrificios. Trabajo muy, muy duro" Declaraba en 2018 Trump, el presidente que dedicó uno de cada cuatro días de su mandato a jugar al golf en uno de sus clubs privados. Promoción que disparó los beneficios de sus campos, entre 2017 y 2020, hasta los $750 millones. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

2- Busca un eslogan grandilocuente, Make America Great Again / Vuelve a Hacer a EEUU Grande, al que nadie pueda oponerse. No importa que no tengas un proyecto para llevar tu promesa a cabo. No importa que tu eslogan esté vacío de contenido. Lo que importa es que suene bien. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

Trump dedicó gran parte de su campaña a demonizar el sistema de salud pública de Obama y prometió que nada más ser elegido presentaría un plan muchísimo mejor. El famoso Repeal and Replace Obamacare / Rechaza y Reemplaza Obamacare quedó ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

en nada. Los republicanos, con mayoría en el senado, no consiguieron en 4 años presentar ningún plan alternativo al existente que convenciera a sus propios votantes. Todo lo que propusieron fue recortar el mínimo sistema de salud pública existente, negándoles de nuevo el acceso???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

a un seguro médico a millones de estadounidenses en favor del beneficio de instituciones privadas. ¿Argumento?: que obligar a la gente a tener seguro es comunismo. Que si yo estoy sano por qué tengo que pagar para que atiendan a alguien que no se cuida. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

No coló. Las protestas de los votantes republicanos contra sus propios senadores hizo que el Repeal and Replace nunca saliera adelante. Como tampoco salió adelante el absurdo muro con México, ni se recuperaron los puestos de mineros del carbón. Promesas huecas e inviables. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

3-Presenta a tus electores como víctimas a las que otros vienen a quitarles lo ganado con el merecido sudor de su frente. Contra el movimiento Me Too, que defiende un trato digno a las mujeres, "los hombres también somos maltratados." Contra el movimiento Black Lives Matter ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

que denuncia la brutalidad policial contra negros desarmados, "All Lives Matter"/ "Todas las Vidas importan." Que viene a ser un argumento igualitario perverso; como si cuando cayeron las Torres Gemelas alguien dijese: "Y los chalés que quedaron bajo el pantano de Riaño, ¿qué?"???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

4- Practica la política del odio. Señala a los presuntos culpables y comprométete a eliminarlos. Preséntate como el vaquero que viene a restaurar The Law and Order / La Ley y El Orden en el viejo Oeste. Tira de leyenda para prometer el retorno al paraíso perdido, pero nunca se ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

te ocurra reconocer que el Oeste era lo más parecido al cielo si eras un hombre blanco o un caballo... y lo más cercano al infierno si te tocó en suerte ser una mujer, un negro, un chino o una mula. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

"Why are we having these people from shithole countries come here?"/ "¿Por qué tienen que venir aquí gente de esa mierda de países?" Se preguntó Trump en el despacho oval en 2018 frente a un grupo de senadores republicanos en referencia a la posibilidad de retirarles el estatus???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

de refugiados (por situaciones de guerra, persecución política o pobreza extrema por desastres naturales) a ciudadanos de diversos países de Africa, Haití y El Salvador. El problema no es que fueran refugiados; es que no fueran blancos. Algo que no encajaba con el verdadero ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

objetivo oculto bajo el grandilocuente eslogan: Make America White Again / Vuelve a Hacer EEUU blanco. Y, aunque empresarios afines a Trump se aprovechaban y abusaban de la mano de obra barata de los sin papeles, funcionó la falsa acusación de que los hispanos venían a quitarle???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

el trabajo al común de los mortales; justificando las separaciones de familias y los encerramientos de niñas y niños es perreras. Justificando la negativa republicana a consensuar con los demócratas una ley de emigración. Porque no la quieren. Porque no quieren gente de color. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

5- Para minar al adversario, todo vale. Sobre todo, insinuaciones falsas. 6- Si preguntan las fuentes de tus acusaciones, responde con vaguedades: "todo el mundo lo sabe", "lo escucho en la calle..." Si te pillan, échale a tu adversario la culpa de haber creado el bulo???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

Trump mantuvo durante su campaña en 2016 que Obama no era ciudadano estadounidense. Cuando le pusieron contra las cuerdas en un debate, acusó a su oponente, Hillary Clinton, de haber sido la primera en mencionar la Birther Conspiracy / Conspiración del Certificado de Nacimiento???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 28, 2021

7- No dediques esfuerzo a crear programas, legislar o gobernar; sino a comparecer en medios y redes sociales. Tu fuerza está en tus promesas y acusaciones, no en tus logros. Ocúpate de desacreditar a los periodistas que te critican acusándoles de estómagos agradecidos.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

4 años después de que Trump y las plataformas de extrema derecha empezaran a calificar a los medios convencionales de Enemy of The People / Enemigo del Pueblo, acusándoles de inventar Fake News, millones de estadounidenses cuestionan la veracidad de las noticias que reciben.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

Trump manipuló y desprestigió a una prensa (más preocupada en conseguir audiencias que atrajesen anunciantes que en cumplir su labor pública de informar), para saltarse a los periodistas e informar directamente a través de Twitter sin tener que responder a preguntas incómodas???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

A sus seguidores, mientras no se apartara de sus señas de identidad (supremacía blanca y valorar a la gente por su riqueza, no por su trabajo), les importaba un bledo que lo que dijera se ajustase a la verdad. Así , fue capaz de ofrecer un mensaje y su contrario al mismo tiempo???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

de modo que sus fieles se podían quedar siempre con el que más les conviniera. Retado por Biden, en un debate les pidió "Stand by, Apartaos" a los mismos miembros de la milicia supremacista Proud Boys a los que felicitó "We love you/ Os queremos" tras su asalto al Capitolio.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

8- Infunde entre tus seguidores el temor a tus adversarios e incítales a realizar acciones para amedrentarles.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

En agosto de 2017, tras la marcha neonazi a Charlottesville, Virginia, que culminó con un muerto y 19 heridos en los enfrentamientos con manifestantes que se opusieron a las proclamas de odio contra negros y judíos, Trump comentó que había "Very fine people on both sides"???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

"Gente muy decente en ambos bandos." En plenas protestas por George Floyd en DC, los antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes pacíficos y abrir paso a Trump hasta una Iglesia donde se hizo una foto propagandística con una biblia.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

9- No condenes nunca las amenazas que tus correligionarios lancen a tus adversarios. Arréglatelas para asegurar que no provienen de ti, pero insinúa que algo habrán hecho esos individuos para merecerlas. Defiéndete diciendo que ellos tampoco te piden perdón cuando te insultan.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

Y, si te pillan in fraganti profiriendo las amenazas, excúsate explicando que "es una manera de hablar" y aprovecha para tildar de paso de idiotas a los ofendidos argumentando "que a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría tomarse algo tan absurdo o exagerado en serio." ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

Trump declaró que no veía "white nationalism as a global threat" / "al nacionalismo supremacista blanco como una amenaza global" después de que el ataque a una mezquita en Nueva Zelanda dejara 49 muertos y a una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, 11. Tras su derrota electoral???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

en 2020, se negó a condenar las amenazas de muerte que sus correligionarios profirieron contra políticos y miembros del colegio electoral (mayoritariamente de su propio partido republicano) que se negaron a aceptar su abultada mentira sobre un pucherazo a favor de Biden???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

Hoy, por cierto, ha sido condenado un trumpista al que le pueden caer hasta 10 años por amenazar de muerte a @AOC, @SpeakerPelosi y @SenSchumer En enero, subió a BitChute un vídeo titulado "KILL YOUR SENATORS: Slaughter them all" / MATA A TUS SENADORES. Termina con todos"???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021

10- Apodérate de los símbolos de identidad de tu país (la bandera, el ejército, la Casa Blanca...) Utilízalos hasta la saciedad, de tal manera, que a tu adversario le llegue a resultar incómodo asociarse con ellos. De este modo, podrás echarle en cara su antipatriotismo y ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 29, 2021