"Madrid es rica porque no es corrupta", ha dicho Toni Cantó en un mitin de Ayuso en Leganés. Hay que ver...

Toni Cantó reventando el "Vergüenzajenómetro" pic.twitter.com/fRzzChVStH — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2021

Después de abandonar UPyD y asegurar que se volvía de actor, al final Cantó trató de ir en las listas del PP a la Comunidad de Madrid pero la Justicia se lo impidió (no se había empadronado a tiempo). Eso sí, no ha renunciado a hacer campaña por el PP y no se sabe si tendrá un cargo en un hipotético Gobierno de Ayuso. Lo que sí se sabe es lo que Cantó decía sobre la corrupción y el PP antes de dar mítines para el PP. Cosas como: "Los españoles que quieran seguir votando a un partido que no luche contra la corrupción que voten al PP". O cuando definía al PP de Valencia como una "máquina de corrupción masiva".

Con esos antecedentes, no podían faltar los tuiteros recordándoselo:

La tragedia de Cantó como actor es que solo da risa cuando no lo intenta — Javier von Count????✊???? (@javiervoncount) April 27, 2021

Toni Cantó está en un 7,6 de vergüenzómetro en la escala de Maroto. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 27, 2021

Toni Cantó es el nuevo Percival Manglano, como cuando cambiaron a Tía Viv en el Príncipe de Bel Air sin dar ninguna explicación — The_Gabrich (@The_Gabrich) April 28, 2021

Toni Cantó dignidad no tendrá, pero vergüenza tampoco... ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/mcMYAkhT5x — Protestona ۞ (@protestona1) April 28, 2021

¿Ha dicho q Madrid no es corrupta?https://t.co/Oqhw8vUahd — Henry Brubaker (@henrybrubaker80) April 28, 2021

Cómo comediante no tiene precio — Francisco Jesus Zamorano Pérez (@Franzape72) April 27, 2021

Yo cuando veo a este tipo de gente me siento orgulloso y agradecido por los valores que me han dado mis padres. — Agus Patraix ???? (@agusss78) April 27, 2021

Que cara tiene este tio hace dos días era él más valencianista del mundo y a hora él más madrileño — Abuorellut (@abuorellut) April 28, 2021

-El PP es una banda criminal llena de corruptos y

*Toni, que ahora estás en el PP*

-Como os contaba, hay gentuza que nos llama corruptos, ¿Os lo podéis de creer? pic.twitter.com/kzrPsf2oZy — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 28, 2021