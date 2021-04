"Para todos aquellos que hayan votado por correo y desconfíen de qué puede ocurrir con el voto por correo, les animamos a que hagan un voto presencial, porque el voto presencial anula el voto por correo". Estas declaraciones, que demuestran la más supina ignorancia de quien las pronuncia y siembran una temeraria duda en sus seguidores sobre el voto por correo, pertenecen al líder de Vox, Santiago Abascal, en la web ultra Periodista Digital.

Una vez solicitado el voto por correo se anula la posibilidad de votar presencialmente. Repetimos: la mera solicitud ya anula el voto presencial. Ni se han mirado la puta Ley Electoral y quieren gobernarnos, es que lo flipo. pic.twitter.com/jezaegz6T3 — Moe de Triana (@moedetriana) April 29, 2021

Y es que no, si has votado por correo no vas a poder votar presencialmente porque una vez que solicitas el voto por correo ya no es posible votar presencialmente. Posteriormente, Abascal ha reconocido que lo que dijo no era verdad, pero aún así ha insistido en sembrar las dudas sobre el sistema:

Imagínate llevar más de 25 años viviendo de la política y no saber ni lo más básico de la ley electoral. pic.twitter.com/HVsnQI4g7e — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 30, 2021

En los últimos días, la ultraderecha se ha abonado a la estrategia de Trump, haciéndose eco de diferentes mensajes sobre supuestas irregularidades en el voto por correo para el 4M. En las redes, seguidores de Vox han movido una serie de bulos y teorías conspiranoicas sin ninguna base, que hablan de un supuesto "pucherazo", abonando así el terreno ante un hipotético resultado contrario a sus intereses. Desde el partido de Abascal han alimentado estas teorías, dándoles eco en redes y con diferentes declaraciones.

Ya pasó en las últimas elecciones en EEUU, cuando Trump se autoproclamó ganador y denunció un "fraude" y ya había avisado Bernie Sanders de que esto podía pasar. También sabemos lo que sucedió después.

Ahora las declaraciones de Abascal vuelven a infundir en sus seguidores la idea de que existe alguna irregularidad. Una actuación muy peligrosa, como ya vimos en EEUU, que ha llevado también a algunos tuiteros a preguntarse si es por desconocimiento o por estrategia:

Abascal no sabe cómo funciona el voto en España. Si has votado por correo no puedes ir a votar. pic.twitter.com/mtIxVw1tUq — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 29, 2021

*En los listados de electores aparece una C junto a los nombres de quienes votaron por correo para que no puedan votar de nuevo. O Abascal no tiene ni idea sobre el sistema electoral, o quiere que sus votantes vayan a liarla al colegio electoral. Este tío es un peligro. pic.twitter.com/z6apYALfeS — Jules (@CensoredJules) April 30, 2021

Si gano bien...si pierdo ha sido correos.

El trumpismo se estudiará en las escuelas. — ???????????? ???????????????????????????? (@AGUSTIJIMENEZ) April 30, 2021

Me creo que quiera liarla con alguno de sus seguidores yendo a la mesa y que la monte cuando no le dejen votar. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 29, 2021

Y quiero pensar que lo hace por desconocimiento porque si lo está haciendo para provocar altercados en los colegios electorales, debería de caerle un puro a todos los niveles por instar a que sus electores vayan liándola con el pucherazo como argumento. — Moe de Triana (@moedetriana) April 29, 2021

...Y si su voto coincide con el ganador en los comicios, entra en el sorteo de un apartamento en Torrevieja. https://t.co/nLf4oGUcKm — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 30, 2021

- Pero cómo que no se puede votar dos veces!!. pic.twitter.com/lAZruQ6J2j — Bufff!. (@TTuiteroman) April 30, 2021

Santiago "está equivocado" en demasiadas cosas... A ver si al final va a ser verdad que es un completo IGNORANTE. ???????????? pic.twitter.com/FTSXbMSoTk — Protestona ۞ (@protestona1) April 30, 2021

Lo más inquietante de darse cuenta de que Vox es básicamente una fotocopia chusca del trumpismo es pensar, si en Madrid gana la izquierda, cuál será el equivalente al asalto al Capitolio. https://t.co/kUfINq8bp4 — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) April 29, 2021

Misión: sabotaje del voto por correo. La estrategia del trumpismo de plena vigencia en la campaña electoral madrileña en esta recta final. Objetivo: minar la confianza en las instituciones y sembrar la duda para, en un contexto adverso, reaccionar con pruebas fabricadas. pic.twitter.com/ZocglztYkw — Carmela Ríos (@CarmelaRios) April 28, 2021

Que alguien le diga al líder de V0x que si votas por correo NO puedes votar presencialmente

Y si necesita y tiene dudas de cuantos controles tiene el voto por correo que lea un poco, porque hablar ya vemos que habla por demás https://t.co/rRYZlw6nzV — mmadrigal (@SoyMmadrigal) April 29, 2021

Y este señor se presenta a las elecciones a presidente de España. Es que un mono con platillos lo haría mejor que él. — Gema MJ (@gmaemejota) April 29, 2021

Es normal que si no eres químico no sepas de química, si no eres científico no sepas de ciencia y si no eres demócrata no sepas de democracia. https://t.co/54VZcD2gdy — Puercoespanda ???? (@Puercoespanda) April 30, 2021

No sabe cómo funciona el voto, pero quiere gobernar España https://t.co/hby4pzkuhY — Guillermo Rodríguez (@guirodi) April 29, 2021

La Junta Electoral prohíbe que las personas voten más de una vez. Ya empiezan las restricciones comunistas. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) April 29, 2021