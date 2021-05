La jornada electoral, en directo en Tremending: con la misma poca rigurosidad que otros medios, pero con más risas. (Toda la información seria, en el directo de Público).

20.30.- Nos llegan detalles de la separación de Bil Gates y Melinda:

Para quién aún no se haya enterado, la pareja ha roto:

20.20.- Según esos mismos sondeos, sería el fin de Edmundo:

No me quiero ir, señora Arrimadas #Elecciones4M https://t.co/GRpJbHRqpy pic.twitter.com/8JrxdaB0gz

20.09.- Los primeros sondeos hablan de una victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso.

19.50.- Repetimos, mucho cuidado con las confusiones:

19.25.- Nos llegan reportes de quejas en Vox porque hay confusiones de sus votantes al votar:

19.18.- Atención: la participación es del 68% a las 19 horas, casi once puntos más que en 2019.

19.04.- Última hora, Ángel Gabilondo acaba de despertarse:

18.45.- También nos llegan datos de participación:

18.34.- Anacleto Panceto nos hace llegar unas declaraciones desde Ciudadanos, ante un hipotético resultado adverso. Adelante, compañero:

18.00.- Durante la mañana se han visto muchas colas para votar. El Gobierno ha indicado que los ciudadanos que estén en la cola de los colegios electorales antes de las 20.00 horas podrán ejercer su derecho al voto.

17.45.- A las nueve de hoy se abrieron los 1.084 colegios electorales de la Comunidad de Madrid. Un total de 5.112.658 personas están llamadas a votar, aunque 259.411 han solicitado el voto por correo.

Me he puesto en la cola para votar y después de una hora resulta que era para pedir gofres con forma de polla.

17:40.- Y este lunes fue la jornada de reflexión. Cada candidato lo pasó a su manera: leyendo, paseando, sacando al perro... Y Edmundo Bal, corriendo y haciendo estiramientos. Tenemos imágenes.

17.30.- Y el otro día vimos a Nacho Cano entregando su galardón a Ayuso "por valiente y buena presidenta". La intelectualidad, siempre con la derecha.

17.20.- Entre los hitos de los últimos días están Beatriz Fanjul, diciendo sobre Ayuso que "más vale lo malo conocido", y Almeida, declarando: "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". Es de agradecer que al menos todo el mundo se ha quitado ya la careta.

17.10.- Todo está abierto aún, pero se cree que Ciudadanos no registrará hoy sus mejores resultados.

17.01.- Recordamos en este punto que los electores pueden solicitar un permiso de hasta cuatro horas para ir a votar.

He pedido las 4 horas que me corresponden para ejercer mi derecho a voto y no me sale el jefe con que estamos en Asturias.

Se las saben todas.

— Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 4, 2021