La jornada electoral, en directo en Tremending: con la misma poca rigurosidad que otros medios, pero con más risas. (Toda la información seria, en el directo de Público).

17.01.- Recordamos en este punto que los electores pueden solicitar un permiso de hasta cuatro horas para ir a votar.

He pedido las 4 horas que me corresponden para ejercer mi derecho a voto y no me sale el jefe con que estamos en Asturias.

Se las saben todas.

— Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 4, 2021