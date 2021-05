No es la primera vez que Anabel Alonso responde a Toni Cantó, su ex compañero en 7 vidas. En esta ocasión, la actriz y cómica ha publicado un tuit citando una publicación del político que ya acumula más de 6.000 me gusta. El pasado sábado, Cantó escribió un mensaje en twitter citando un artículo de Público titulado Los candidatos de la izquierda en Madrid marchan juntos en la manifestación del 1 de mayo entre gritos de "Sí se puede".

"Los tres candidatos de la izquierda en Madrid -Iglesias, Gabilondo y Mónica García- juntos en la manifestación del 1M al grito de "Sí se puede". Son lo mismo aunque alguno tenga el disfraz de moderado. El 4M si votas a uno, votas un gobierno de los tres", se podía leer en el mensaje.

Alonso ha respondido a Cantó con una frase escueta, pero cargada de simbolismo. "Bueno Toni, tú también eres un 3 en 1", ha escrito en referencia a que el político ha militado en UpyD, tiempo después en Ciudadanos y actualmente se encuentra en el Partido Popular, aunque la Justicia le excluyó de la lista del PP a las elecciones en Madrid porque se empadronó fuera del plazo permitido para concurrir en una candidatura.

Bueno Toni, tú también eres un 3 en 1. https://t.co/VED7a1NPKC — Anabel Alonso Oficial ???????????????????????? (@AnabelAlonso_of) May 1, 2021

El mensaje ha causado cachondeo en redes, aunque esta no es la primera vez que Anabel Alonso habla sobre Toni Cantó. El pasado enero, cuando Alonso acudió a Sálvame Deluxe y Jorge Javier le preguntó si le gustaba más como político o como actor, Alonso también fue tajante: "Le prefiero como actor antes que como político. Con eso te lo digo todo".

Tiene locos a los de la oficinas de empadronamientos, amenaza con volver a Valencia — José Lalo (@JosLalo7) May 1, 2021

Que alguien invente un nuevo partido político de derechas para que entre este chaval... — A larriba (@LarribaAlberto) May 4, 2021