Cuando uno se motiva, a veces, desvaría en sus afirmaciones y puede convertirse en una especie de Winston Churchill de Hacendado, comparando momentos significativos de la historia de una gran relevancia a nivel mundial con una victoria del PP en la Comunidad de Madrid. Algo que, por otra parte, no es novedoso porque los populares llevan ganando en esa región durante más de 25 años.

Esto mismo le ha pasado al presidente del PP, Pablo Casado, que, tras un (escaso) análisis de la situación, ha decido venirse arriba y relacionar la victoria de Isabel Díaz Ayuso —que priorizó su imagen a la marca del partido— con la caída del Muro de Berlín (1989).

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 6, 2021

Casado respondía al diputado europeo y miembro del Partido Popular Europeo Manfred Weber. El mandatario alemán felicitaba al líder del PP tras el resultado en los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid: "Las más calurosas felicitaciones a nuestros amigos españoles con la gran victoria electoral en Madrid! ¡Tenéis todo nuestro apoyo, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, para seguir construyendo un futuro mejor para Madrid y para España!".

Como no podía ser de otro modo, las reacciones han llegado en cuestión de minutos. La equiparación exagerada del representante conservador ha provocado una ola de memes y carcajadas en las redes. Algunas respuestas señalan de forma irónica que esta comparación es consecuencia de su "máster en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos".

— gerardo tecé (@gerardotc) May 6, 2021

— JULIÁN RUIZ ???????????????? (@elyos68) May 6, 2021

— Idafe Martín Pérez (@IdafeMartin) May 6, 2021

Pablo Casado no se conforma solo con extrapolar el resultado electoral de Madrid al resto de España, sino que además lo compara con la caída del muro de Berlín.

— Antonio Bustamante (@Antbustra) May 6, 2021

— Mercedes gallizo (@GallizoMercedes) May 6, 2021

Oiga, por favor, no diga chorradas ni haga el ridículo. No confunda ganar unas elecciones locales corrientes y molientes con un suceso histórico que marca el fin de una época. Sr, @ManfredWeber, no le haga mucho caso por favor.

— Tikotan (@tikotanca) May 6, 2021