¡Viernes!

Aunque hay otras formas de verlo…

Acaba una semana de auténtico infarto.

Primero con las elecciones en Madrid y la aplastante victoria del PP de Ayuso. 65 escaños han sacado ¿eh?

Enhorabuena a los ganadores.

Hay mucha gente enfada o triste.

Me ha cabreado tanto lo del PP en Madrid que he llamado a mi centro de salud porque no me apetecía hablar con nadie.

— Dani Bordas (@DaniBordas) May 5, 2021