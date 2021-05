Por Tremending

El periodista Guillermo Fesser analizó este sábado en La Sexta Noche las similitudes entre los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los rasgos en común de ambas estrategias van desde la elección de lemas huecos y sin programa, pasando por la demonización de los adversarios y el ir de salvador, hasta la apropiación de los símbolos de la patria y, finalmente, el desmantelamiento de lo público a favor de la gestión privada.

En su explicación, Fesser comenzó señalando cómo Trump llegó al poder con un eslogan hueco: "No tenía programa, si no una frase vacía y grandilocuente que nadie podía negar". Así, el periodista compara el "make America great again" del exlíder republicano con el lema de "libertad" de la candidata a la reelección en Madrid. "¿A quién no le va a gustar la libertad?, cuestiona. A lo que añade: "Luego rascas y ¿qué hay debajo?", en referencia a las propuestas del PP madrileño.

Esto se merece que de la vuelta a twiter.. Mas claro, mas didáctico y mas cierto imposible.. Un rayo de luz entre tanta burda manipulación de los medios de propaganda..

El Zasca a Aznar final es memorable..

Así, siguió relatando en qué consiste la estrategia de "no hacer nada realmente pero ir de salvador de la Humanidad y demonizar a los demás": "Como yo no tengo nada que proponer, voy a hacer que los demás sean tan malos y tan horribles que cuanto más exageres más me necesiten a mi", señala. Del mismo modo, el periodista habla de la importancia en ambas estrategias de "apropiarse" de los símbolos de la patria como la bandera.

Por último, Fesser, que tilda a Ayuso y a Trump como "populistas", advierte que estos, nada más llegar al poder, destrozan las inversiones públicas en favor de las privadas: "Y no porque van a hacerlo mejor, sino porque son sus amiguitos". "Al final esto es un método de defensa de privilegios obsoletos, discriminatorios y racistas, indefendibles vestidos de libertad, de defensor de la patria", concluye.

El claro análisis de Fesser ha sido muy aplaudido en las redes sociales, donde acumula cientos de retuits.

