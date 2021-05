Por Tremending

Las aglomeraciones en la noche del sábado al domingo tras el fin del estado de alarma han dejado imágenes de "vergüenza" para muchos ciudadanos. Gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad e incumpliendo las recomendaciones sanitarias para frenar el virus.

El comportamiento de unos pocos ha provocado la indignación de muchos internautas en redes sociales. "No hemos aprendido nada", manifestaron algunos usuarios que veían cómo decenas de personas celebraban de forma irresponsable el fin de la norma que permitía que hubiera toque de queda y restricciones a la movilidad para hacer frente a la pandemia.

La indignación, no obstante, no solo se vio en redes, también en la propia calle. Algo que se ha reflejado en una escena que se ha viralizado en Twitter. Dos chicos estaban siendo entrevistados. Ninguno de ellos llevaba la mascarilla colocada y, además, estaban bebiendo en la calle. En ese momento, una mujer llamada Chela Santalla interrumpe a los jóvenes y manifiesta: "Madrid es una vergüenza, esto no es libertad, es una puta anarquía". Más adelante, Santalla ha precisado sus palabras en su cuenta de Twitter: "Rectifico. Madrid es una ciudad maravillosa. Lo que es una vergüenza es esta gente".

Rectifico. Madrid es una ciudad maravillosa. Lo que es una vergüenza es esta gente. Pero el resto que digo lo mantengo! https://t.co/MpoKa5RKmh — Chela Santalla (@chelasantalla) May 9, 2021

La reacción de esta mujer ha recibido una gran acogida en redes sociales al reflejar el sentimiento de muchas personas que sí han respetado las normas para hacer frente a la covid-19. Algunos, incluso, han llegado a señalar que ya tienen "candidata perfecta" para ganar a Ayuso en Madrid.

no todos los héroes llevan capa — milionàrio (@lecheconazucar_) May 9, 2021

Hay reinas que no tienen corona ni cetro pic.twitter.com/Ly0YaAR49u — David Insua (@CataDeCambridge) May 9, 2021

Menuda diosa — Sergio (@sergixcs) May 9, 2021

Más razón que un santo esa mujer — ADOROMIVIDA ???????????? (@DIOSAPELITOZ) May 9, 2021

Ya tengo la candidata perfecta ganar a Ayuso en Madrid.

Su programa:pic.twitter.com/Zsq2kdi1Nm — Javier Durán (@tortondo) May 10, 2021

El slogan del cartel electoral.

Esto va cogiendo forma. — Javier Durán (@tortondo) May 10, 2021

Quién es esta reina y porque no está gobernandonos en vez de ayuso — MissterM (@MariieteM) May 9, 2021

Un fuerte aplauso para esa muchacha sin pelos en la lengua pic.twitter.com/8M4ASG8FcD — Victor Gil (MD, PhD) Emergency Physician (@puerroman) May 10, 2021

Era tan sencillo como ese "MIS COJONES" https://t.co/HVOlXmayfN — Fernan Benítez (@FernanBenitezz) May 10, 2021