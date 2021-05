La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este domingo el programa Salvados de La Sexta, presentado por el periodista Fernando González ‘Gonzo’.

En el espacio, Ayuso enseñó la factura del hotel de Sarasola, donde pasó la primera ola de la pandemia en una de las suites de lujo, más de un año después. En concreto pagó 5.680 euros. Según las cuentas que dijeron, Ayuso pagó 160 euros de más.

— Fer González Gonzo (@FerGonzo) May 9, 2021

#SalvadosAyuso no va de la campaña, sino del fenómeno Ayuso. De ser una (casi) perfecta desconocida a arrasar en las elecciones madrileñas. En sólo dos años. Lo hemos titulado ‘El ciclón Ayuso’, pero también podría haber sido ‘Algo pasa con Isabel’.

También aseguró que ha sido atacada desde que fue candidata, y acusó al asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, de crear el acrónimo "IDA" (por sus iniciales"). Además, negó ser la persona que escribía los tuits de Pecas, la cuenta del perro de Esperanza Aguirre, aunque sí reconoció que fue idea suya: "…hablábamos de cómo en otros gobiernos […] tienen mascota los presidentes […]. Entonces pensamos, yo como llevaba la estrategia de comunicación de la organización, dije oye pues por qué no hacemos el de Esperanza Aguirre, porque también tiene perro".

En la entrevista también habló de Pablo Iglesias, de Vox (de cuyo líder, Santiago Abascal, dijo que no es extrema derecha), y de muchas otras cuestiones, como la creación del Zendal, etc.

"Hemos gobernado con el apoyo de Vox y no creo que haya habido en Madrid ningún tipo de regresión en la libertad". #SalvadosAyuso pic.twitter.com/UPn6Ypq70u

Además apareció en el coche hablando a la cámara sin cinturón de seguridad, como señaló Gonzo:

— Fer González Gonzo (@FerGonzo) May 9, 2021

El programa ha dejado una estela de comentarios en las redes:

Isabel Díaz Ayuso acerca del sobrecoste del hospital Zendal: "No conozco una obra que se ajuste al presupuesto inicial". Fue presupuestado en 51 millones de euros y terminó costando 153. El triple, lo normal.

Me da a mí que la factura de Ayuso va a ser lo mismito que el máster de Cifuentes. ????????????

— Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro) May 9, 2021

"Votamos a Ayuso porque no hay nada al otro lado", dice uno. Esa es una de las razones que explican el éxito de Ayuso. Hay gente de izquierdas tan decepcionada con la izquierda oficial… que termina votando a la derecha. Y cada vez más… #SalvadosAyuso

Después de no haber parado de hablar de la vivienda de @PabloIglesias, dice que a ella no le gusta hablar de su vida privada, que no tiene por qué hacerlo, menuda cara tienes @IdiazAyuso #SalvadosAyuso

— José Vico ???? (@josevico4) May 9, 2021