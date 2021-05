La Comisión Mixta de RTVE aprobó este lunes una proposición no de ley del PP para instar a que las transmisiones taurinas, que con alguna excepción desaparecieron de la programación en 2006, vuelvan a la parrilla de la televisión pública. La iniciativa contó con los apoyos de PP y Vox, y salió adelante por la abstención de PSOE y Cs. Unidas Podemos, ERC, el Grupo Plural, Mixto y el resto de fuerzas votaron en contra. Sin embargo, esto no quiere decir que automáticamente regresen los toros a RTVE, al tratarse de una PNL. La decisión queda en manos del Consejo de Administración de RTVE.

La votación, especialmente la abstención del PSOE, ha provocado muchas críticas. Fuentes socialistas aseguraron a Público que su postura es "en buena medida, para respetar las decisiones que pueda tomar el nuevo Consejo de Administración de RTVE".

En Twitter hay un buen número de críticas, muchas de las cuales no se explican la posición de un partido "de izquierdas" tampoco con algunas decisiones recientes.

Lamento que el Psoe siga apostando por las corridas de toros. No deberían tener sitio en nuestra sociedad ???????? La abstención del PSOE permite que salga adelante una propuesta del PP para que RTVE vuelva a emitir corridas de toros https://t.co/qF8g9aDIjj

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), es decir, sin capacidad legislativa, por lo que TVE no está obligada a emitir toros.

????El dolor y sufrimiento animal no pueden ser promocionadas por la televisión pública, porque la tortura no es cultura. ????Por cierto, ser verde consiste también en defender los derechos de los animales. https://t.co/hD4A6BOYUY

Querer que los toros vuelvan a @TVE es una paso atrás en avanzar en una sociedad libre de violencia. La protección de la infancia, como nos solicita la ONU, no entiende de equidistancias ni abstenciones https://t.co/8j400sUVNf

La abstención del PsoE para la retransmisión de corridas de toros en la televisión pública, no se podía saber… ????‍♂️ pic.twitter.com/Hc3BPoPV1B

Es qué el psoe es antitaurino, pero las corridas de toros ni tocarlas, es Republicano, pero al rey que no le de el viento, iba a publicar la lista de amnistiados fiscales, pero ahora no, la ley mordaza la iba a derogar, tampoco es el momento y regular precio de los alquileres.

¿Por qué las televisiones privadas no emiten corridas de toros? Porque la afición es mínima y está en caída libre. Así que, oh sorpresa, los enemigos de lo público piden que lo público rescate las corridas con ayudas y tele pública: ahí no son "paguitas" https://t.co/yoNMjJamLZ

