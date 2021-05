"Peatón, ese caminito rojo tan molón por el que andas tan tranquilo, es para los ciclistas". Así advertía este martes un tuit de la Guardia Civil sobre un problema real que se encuentran muchos ciclistas al hacer uso del carril bici: los peatones invadiendo ese espacio sin mirar.

Lo que pasa es que el mensaje iba acompañado de una imagen que muestra otro problema que también sucede muchas veces: que la acera está ocupada por terrazas de bares y por otros elementos urbanos. Y muchas veces no queda casi espacio para caminar.

El mensaje de la Guardia Civil tiene ahora decenas de respuestas de tuiteros donde señalan este problema:

Hombre, teniendo en cuenta que entre carril bici y veladores no han dejado apenas acera… Y ojo, yo soy usuario de bici, pero lo que no es, no es.

