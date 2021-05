Por Tremending

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han protagonizado un rifirrafe este miércoles durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados que nos ha dejado un momento para la reflexión. Hablaban de fin del estado de Alarma y de las recientes elecciones en Madrid, cuando Sánchez le espetó: "…le miro, le escucho atentamente, y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera".

La cosa no quedó aquí. En su turno, Casado respondió en términos similares: "A Pedro Sánchez se le está poniendo cara de Zapatero".

La bronca entre Casado y Sánchez devuelve a Zapatero y a Rivera al Congreso: "Pienso que la historia se repite señor Casado, se le está poniendo cara de Albert Rivera" pic.twitter.com/IqMTK2wWlO — Público (@publico_es) May 12, 2021

Sánchez también recriminó a Casado que "sus urgencias no son las urgencias de los españoles" y aseguró que lo que necesita el país no son elecciones sino estabilidad política para "hacer dos cosas": "Una la recuperación económica y que sea justa […] y dos, vacunar, vacunar y vacunar". Por su parte, Casado dijo: "Habla de estabilidad política el que ha presentado tres mociones de censura". También aseguró que al Gobierno los enfermos y los parados no les importan "nada".

