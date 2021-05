"Consejos vendo…". Con este clásico del refranero, resume el periodista de la Cadena Ser Isaías Lafuente, la actitud del alcalde de Madrid y sus consejos sobre celebraciones en tiempos de pandemia.

Esta semana, el Atlético de Madrid podría proclamarse campeón de Liga. Este jueves, ante tal posibilidad, José Luis Martínez Almeida, regidor de la capital (y portavoz nacional del PP), hizo un llamamiento a los aficionados pidiendo "moderación y responsabilidad" en sus posibles celebraciones en Neptuno, si finalmente llega esa victoria. También aseguró que había hablado con el presidente del club: "…en principio parece lógico que el equipo no acuda a Neptuno para evitar que se puedan producir eventos multitudinarios o aglomeraciones".

La respuesta estaba cantada y llegó en forma de reacciones en las redes, y también de reflexión por parte de Lafuente.

Dice el alcalde de Madrid @AlmeidaPP_ que si gana el #Atleti la Liga, la afición no debe celebrarlo en Neptuno. Y no me parece mal. Lo que choca es que lo diga quien celebró multitudinariamente en Génova, con el estado de alarma vigente, otra victoria reciente. Consejos vendo…

— Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) May 13, 2021