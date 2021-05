A veces, las obras cinematográficas esconden más cosas y llevan más trabajo de lo que, aparentemente, se puede apreciar al echarles un vistazo. Ese es el caso de la saga literaria y cinematográfica de Jurassic Park (Parque Jurásico), en la que esos seres ya extintos (los dinosaurios) vuelven a la vida.

En esta ocasión, el diseñador gráfico Mauro Lorenzo expone en un interesante hilo de Twitter la evolución del logo de la popular saga.

Bienvenidos y bienvenidas a Jurassic Park.

— Mauro Lorenzo マウロ (@Lo_Mauro) May 13, 2021

Todo comienza en 1991 con el autor Michael Crichton buscando contratando a un diseñador para que haga la tapa de su libro "Jurassic Park". Contrató a Chip Kidd bajo la premisa de "No mostrar dinosaurios de carne y hueso en la tapa". Imagino la cara Kidd: pic.twitter.com/UtVPlonqjI

Antes que el libro saliera a la venta el autor ya había vendido la historia a Universal Studios, con Spielberg como director. Entonces empezó la necesidad de crear un logo no solo para promocionar la película, sino que funcionará como elemento promocional DENTRO de la película. pic.twitter.com/Ni5bV9LvCK

Spielberg quería algo que fuera "Lindo, cool, pero no que pareciera algo muy caro". El logo tenia que ser versatil, iba a aparecer en badges, en uniformes, en vehículos, flyers, señaletica del parque, quizas el proyecto más soñado y más ambicioso que un diseñador pudiera soñar. pic.twitter.com/1j7s2JpC6q

El logo estuvo a cargo del equipo creativo interno de Universal Studios, con Tom Martin a la cabeza y la ayuda de un grande Mike Salisbury. Que para ese entonces ya habia hecho los logos de Star Wars, Alien, Apocalypse Now entre otros… estas fueron algunas de las propuestas… pic.twitter.com/M5rOyIpZTC

Finalmente, Sandy Collora, un artista conceptual tomó el dinosaurio de la tapa del libro, le hizo un contenedor y le agregó la tipografía. Por a veces, diseñar no es inventar algo nuevo, sino aprovechar los elementos que ya existen. Steal like an Artist. pic.twitter.com/Z3xcMuBDn3

